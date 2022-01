Der 27. Januar ist kein gesetzlicher Feiertag, aber in der öffentlichen Wahrnehmung hat das Gedenken an den Tag, an dem die Überlebenden des NS-Konzentrationslagers Auschwitz 1945 befreit wurden, einen festen Platz. Die zu diesem Tag abgehaltene Feierstunde im Deutschen Bundestag wird immer wieder mit der Unterstellung konfrontiert, lediglich Ausdruck eines ritualisierten Gedenkens zu sein. Der äußere Rahmen in dem in kühler Funktionalität ausgestatteten Plenarsaal lässt Emotionen kaum zu: dunkle Garderobe, Blumen, feierliche Reden.

Feierliche Reden? Wer den Auftritt des wenig später gestorbenen Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki 2012 im Berliner Reichstag miterlebt hat, erinnert sich vermutlich an nichts Feierliches. In unerbittlich präziser Nüchternheit schilderte der doch als großer Unterhalter bekannte Mann Szenen aus dem Warschauer Ghetto. Diesmal jedoch verkniff er sich jedes ausschmückende Wort, und sein mit brüchiger Stimme vorgetragener Text mündete in den Satz: „Die in den Vormittagsstunden des 22. Juli 1942 begonnene Deportation der Juden aus Warschau nach Treblinka dauerte bis Mitte September. Was die ,Umsiedlung‘ der Juden genannt wurde, war bloß eine Aussiedlung – die Aussiedlung aus Warschau. Sie hatte nur ein Ziel, sie hatte nur einen Zweck: den Tod.“

Authentizität und Verantwortung für Kommendes

Die Gedenkstunde zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, so die offizielle Bezeichnung, hat in den zurückliegenden Jahren seit ihrer Premiere im Jahre 1996 viele sprachliche Höhepunkte hervorgebracht. Zu den Rednerinnen und Rednern gehörten Schriftsteller wie Jorge Semprún, Imre Kertész und Ruth Klüger, die Historiker Eli Wiesel, Yehuda Bauer und Arno Lustiger oder die Politikerin Simone Veil. Vielen von ihnen ging es darum, Zeugnis zu geben von dem Erlebten, um daraus Schlüsse für die Zukunft zu ermöglichen. Der den Bundestag beherbergende Reichstag ist dafür nicht irgendein Ort, in ihm kulminieren auf empathische Weise historisch verbürgte Authentizität und die Verantwortung für Kommendes.

Längst jedoch ist die Einzigartigkeit der gerade an diesem Tag weiterzugebenden Erfahrung unter Druck geraten. In einer unter dem Stichwort „zweiter Historikerstreit“ verhandelten Debatte geht es seit einiger Zeit gerade darum, dieser Einzigartigkeit mit dem Verweis auf andere Opfererfahrungen etwas entgegenzusetzen. In politischen Verlautbarungen, insbesondere auch zum Holocaust-Gedenktag, hat man sich angewöhnt, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Ausgrenzung in einem Atemzug zu nennen, um so bereits sprachlich eine Art Opfergerechtigkeit zu signalisieren. Die aus der Schockerfahrung des Holocaust entstandene Idee, dass es einen globalen menschenrechtlichen Diskurs geben müsse, hat paradoxerweise dazu geführt, die Singularität des Holocaust zu bestreiten. Der Verlauf der Debatte, die bislang überwiegend von Spezialisten geführt wird, hat auf vertrackte Weise zum Ergebnis, dass für selbstverständlich gehaltene Wahrheiten infrage gestellt werden. Im Streit um die Singularität des Holocaust jedenfalls läuft die Einzigartigkeit des Erlebten Gefahr, als bloßes Argument wahrgenommen zu werden.

Zum diesjährigen Holocaust-Gedenktag wird unter anderen die 1934 in Deutschland geborene amerikanische Chemikerin Inge Auerbacher sprechen. Es sind bereits die Kindheitserinnerungen von Holocaustüberlebenden, denen wir Gehör für ihre Erlebnisse im Geist einer globalen Verantwortung schenken sollten. Deren Einzigartigkeit steht nicht zur Disposition.