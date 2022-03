Mit ihrem Buch „Die Schönheit der Differenz“ ist die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Hadija Haruna-Oelker für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert. Noch vor der Preisverleihung, die trotz Absage der Messe vor Ort in der Glashalle stattfindet, kommt sie zur Buchpremiere nach Berlin. Wir sprachen mit ihr via Skype über ihre Art, Diskriminierung und Rassismus erkennbar zu machen, was auch in Zeiten des Krieges in Europa hilfreich sein kann.