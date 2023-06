Dieses Foto von Mahmoud Dabdoub ist in der Ausstellung „Re-Connect“ des Museums für bildende Künste zu sehen. Es zeigt eine Szene in der Leipziger Innenstadt im Jahr 1984.

Dieses Foto von Mahmoud Dabdoub ist in der Ausstellung „Re-Connect“ des Museums für bildende Künste zu sehen. Es zeigt eine Szene in der Leipziger Innenstadt im Jahr 1984. Mahmoud Dabdoub/MdbK

Sprache kann Schäden anrichten, verletzen, retraumatisieren und beleidigen. Und weil man ohne Sprache über Sprache nicht sprechen kann, entkommt man dieser potenziellen Gefahr nicht, weswegen solche Diskussionen schnell Gift ansammeln und eskalieren.

Offenbar ist im Museum für bildende Künste in Leipzig so ein Fall eingetreten. Die Ausstellung zeigt Positionen von migrantischen Künstlern, die aus sogenannten Bruderländern stammten und in der DDR wirkten. Schnell kommt hierbei auch der zwar tabuisierte, aber dennoch erschreckend manifeste Rassismus in der DDR auf den Tisch.

Diesen vernachlässigten Teil der DDR-Geschichte will das Museum nun erhellen und stellte einen weiterführenden Katalog und ein breites Rahmenprogramm auf die Beine, das bei der Eröffnung in Ausschnitten präsentiert wurde. Mit dabei war die szenische Lesung „The Dark Side of the GDR“ von Grit Díaz de Arce und Bibiana Malay, zwei Ost-Berlinerinnen mit afrikanischen Vätern und deutschen Müttern. Die Performance verwendet, wie eine der beiden, die Schauspielerin Bibiana Malay, am Telefon erzählt, authentisches autobiografisches Material aus ihrer Kindheit.

Eine Ermutigung oder eine Verletzung?

Unter anderem rezitiert Malay ein Gedicht, das sie aus ihrer Kindheit kannte. Darin kommt das N-Wort vor, das sie bei der Performance auch ausspricht. Dieses Gedicht und dieses Wort, das damals in aller Munde war, hat sie schon als Elfjährige verletzt, wie sie erzählt, und das Gedicht prompt umgeschrieben. Sie erzähle diese Geschichte unter anderem auch, um dazu zu ermutigen, sich gegen die Gleichmut zu wehren und diese Verletzungen zu bearbeiten.

Nun aber gab es Beschwerden von Zuschauern, die die Verwendung des N-Wortes auch durch Betroffene in diesem unmissverständlichen Kontext anmahnen. Es wurde sogar kritisiert, dass die beiden davon erzählen, dass sie ohne Väter aufgewachsen sind, weil das ein Stereotyp über schwarze Männer verfestige.



Laut der Stellungnahme des Museums hätten einige aufgrund der besagten Szene die Veranstaltung verlassen. Das Museum bedauere die Verletzungen, nahm die Lesung vorläufig aus dem Programm, sehe aber auch „die Notwendigkeit zum Austausch über unterschiedliche Strategien und Haltungen in Bezug auf das Zitieren rassistischer Sprache durch von Rassismus betroffene Menschen, die selbst von ihren Erfahrungen berichten“. Hierzu suche man mit allen Beteiligten Gespräche, um vielleicht doch eine Form zu finden, in der „The Dark Side of the GDR“ beleuchtet werden kann. Man wird diese Gespräche nicht führen können, ohne Sprache zu verwenden.