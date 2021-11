New Haven - So sah man aus, so wollte man sein: im samtenen Rock ein Pfeifchen rauchend und ein Glas Madeira in Griffnähe, den Blick unter der frisch ondulierten Echthaarperücke aufgeräumt und mit sich selbst im Reinen nach vorne gerichtet – wozu insbesondere der Mann im Zentrum des Gemäldes allen Grund hat. Es ist Elihu Yale (1649­–1721), in Boston geborener Sohn walisischer Einwanderer in Amerika, der es durch weitgehend autodidaktisch erworbene Bildung und kaufmännische Expertise zu Reichtum und Ansehen gebracht hat.

Zum Zeitpunkt des Entstehens des Bildes, das wohl er selbst um 1719 beim holländischen Porträtisten John Verelst in Auftrag gegeben hat, ist auch Yales Vermächtnis längst geklärt: Seine Privatbibliothek und ein großer Teil seines Vermögens wird in die Einrichtung eines Colleges in New Haven in Connecticut übergehen, das bereits zu seinem Tod zwei Jahre später seinen Namen tragen wird.

Über Jahre und Jahrzehnte hing das Bild dieser vier vornehmen, in jeder Hinsicht barocken Männer unter dem Titel „Elihu Yale seated at table with the Second Duke of Devonshire and Lord James Cavendish“ prominent im Yale Center for British Art, dem hauseigenen Museum der heute weltberühmten Yale University ­­­– bis Anfang dieses Jahres. Just um das 300. Todesjahr des Gründervaters wurde es abgehängt, nachdem der durch die „Black Lives Matter“-Bewegung sensibilisierten Studentenschaft etwas aufgefallen und aufgestoßen war, dem Generationen von Studierenden, darunter spätere Präsidenten, Oberste Richter und Nobelpreisträger, keine Aufmerksamkeit geschenkt hatten: Am rechten Rand des Bildes ist ein dunkelhäutiger Junge zu sehen, der offenbar die Aufgabe hat, den Herrschaften Wein nachzuschenken. Er trägt einen edlen grau-roten Mantel und – verstörenderweise – ein eisernes Halsband samt Vorhängeschloss. Der Gutmensch und Gönner Elihu Yale ein Sklavenhalter?

Nach allem, was man weiß, besaß er keine Sklaven

Nichts ist darüber bekannt, zu wem der Junge gehörte, ob er vom Maler womöglich nur als lebendes Dekor mit ins Bild gesetzt wurde, das die Männerrunde gleichwohl unbestritten auf Yales Anwesen in London zeigt. Dorthin war Yale, nach 20 Jahren Dienst in der East India Company, zuletzt als Gouverneur in Madras, als gemachter Mann zurückgekehrt. Nach allem, was man weiß, besaß er keine Sklaven. Aber offenbar fühlte er sich wohl dabei, sich mit den damaligen Insignien eines Herren zu inszenieren, wozu ein schwarzer Dienstjunge genauso gehörte wie der edle Zwirn und der Diamantring an seiner rechten Hand: Hier zeigt ein Commoner, dass er es geschafft hat, sich mit all den Privilegien auszustatten, die sonst nur Edelmännern zustehen.

Ob allein dies den Mann als Namensgeber einer der renommiertesten Hochschulen Amerikas disqualifiziert, wird in der dortigen Geisteswelt heftig diskutiert. Schon letzten Sommer trendete in den USA der Hashtag #CancelYale landesweit in den sozialen Medien. Auch eine Onlinepetition, die eine Namensänderung der Universität fordert, ist auf dem Weg. „Elihu ist untrennbar verbunden mit Sklaverei, wie dieses und andere Bilder zeigen. So ein Namenspatron ist eine Belastung für die Institution Yale“, schrieb Sean O’Brian, Yale-Alumnus und Gastdozent an der Yale Law School, in einem vielbeachteten Artikel im New Haven Independent. Überschrieben war das Stück mit: „Yale muss seinen Namen ändern“.

Muss es das? Unserem sogenannten heutigen Demokratieverständnis entsprach Yale gewiss nicht – aber das tat zu Beginn des 18. Jahrhunderts niemand. Die Rede ist von einem Mann, der gestorben ist, als das Zeitalter der Aufklärung gerade erst begann, mehr als 50 Jahre bevor Thomas Jefferson mit dem Satz „All men are created equal“ den Grundstein für die amerikanische Demokratie legte – und ganze eineinhalb Jahrhunderte ehe sich damit auch der dunkelhäutige Teil der Bevölkerung in ebenjenem Amerika angesprochen fühlen konnte.

Ein schwarzes Kind als Mundschenk

Ist dieser Mann untragbar, weil er im Jahr 1719 seinen Status und sein Vermögen ausstellt, indem er unter anderem ein schwarzes Kind als Mundschenk präsentiert? Elihu Yale, dessen Anliegen es war, dass jeder Unterprivilegierte die Möglichkeit haben sollte, sich diesen Status ebenfalls zu erarbeiten, zumal unter den minderbemittelten Bauersleuten in der Neuen Welt, weshalb er sein Vermögen ­in die Bildung jener Leute steckte?

Seine Vorstellung von Bildungsgerechtigkeit, von Toleranz und Großmut prägt den Ruf der Universität bis heute: „Yale“ steht wie nichts für das liberale, weltoffene Amerika. Meryl Streep und Jodie Foster waren in Yale, Bob Woodward und Anderson Cooper, beide Clintons. Und das ist das eigentliche Dilemma – dass rechte Dummköpfe nun liberale Positionen wie die Critical-Race-Theorie als schlimme Heuchelei brandmarken können: Wenn der Säulenheilige der verhassten liberalen Elite ein Sklavenhalter war, dann soll diese uns bitte nicht erzählen, dass wir die Denkmäler der Südstaaten-Idole Jefferson Davis und General Lee abbauen sollen!

Die Uni selbst begegnet der Diskussion noch gelassen. Im Augenblick läuft eine Recherche mit dem Ziel, dem Jungen auf dem Bild eine Identität zu geben. Herausgefunden hat man bislang nicht viel mehr, als dass er zehn Jahre alt gewesen ist und, so wie viele Kinder seinerzeit, im Alter von etwa fünf Jahren seiner Familie in den britischen Kolonien entrissen worden war, um als „Page“ im Haushalt einer wohlhabenden weißen Familie zu dienen.

„Die ganze Geschichte ist noch nicht erzählt“, sagt Edward Town, der stellvertretende Kurator des Yale Center for British Art. Die Biografie des Kindes zu rekonstruieren, „mag sich als unmöglich erweisen, aber es ist noch immer das Ziel“. Vorerst hängt das Bild wieder – jedoch mit einem neuen Namen. Offiziell heißt es nun: „Elihu Yale With Members of His Family and an Enslaved Child“.