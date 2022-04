Seit Aschermittwoch bereiten sich weltweit Christ:innen verschiedener Konfessionen auf das wichtigste Fest des Kirchenjahres vor. Eine 40 Tage andauernde Fastenzeit soll die Seelen der Gläubigen für Ostern öffnen, für die Feier des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung Jesu von den Toten. Allerdings spielt diese Vorbereitung im Leben vieler Christ:innen heute kaum mehr eine Rolle.

Die in der katholischen Welt als „österliche Bußzeit“ bezeichnete Phase geriet in den letzten Jahrzehnten zunehmend in Verruf und gilt mittlerweile überwiegend als Relikt eines lustfeindlichen Christentums, als Geißel eines sich an der Marter seiner Geschöpfe erfreuenden Gottes. So blicken – wie Fatih Abay in dieser Zeitung zuletzt kommentierte – viele weiße Deutsche, die sich als Christ:innen identifizieren oder zumindest in einem christlich geprägten Umfeld sozialisiert wurden, nicht zufällig mit Argwohn auf den in diesem Jahr parallel stattfindenden islamischen Fastenmonat Ramadan. Der Ernst dieses Gedenkens an die Herabsendung des Koran wird von ihnen entweder durch die Brille des Laizismus als Privatangelegenheit behandelt, oder mit antimuslimischen Ressentiments gar als eine Abwendung von der Aufklärung betrachtet.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein

Mit dieser Haltung beraubt sich die Christenheit der Chance, in der Auseinandersetzung mit der islamischen Praxis des Fastens die eigene „Bußzeit“ besser zu verstehen und den vielfach verloren gegangenen Ernst des Fastens wiederzuentdecken. Denn bereits in der Urszene christlichen Fastens stand viel auf dem Spiel. So fastete Jesus laut dem Bericht des Evangelisten Matthäus „vierzig Tage und vierzig Nächte“ (Mt 4,2), nachdem er von Johannes dem Täufer im Fluss Jordan getauft worden und auf dem im heutigen Westjordanland gelegenen „Berg der Versuchung“ den Anfechtungen des Teufels ausgeliefert war. Schließlich widerstand er mit folgendem Satz der listigen Forderung dieses Versuchers, seinen Hunger durch die Verwandlung von Steinen in Brot zu stillen und auf diese Weise seine Gottessohnschaft zu beweisen: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.“ (Mt 4,4)

Jesus macht so auf einen Zug des Fastens aufmerksam, der auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint. Einerseits öffnet es die Gläubigen für Gott, indem sie im Verzicht ihre fundamentale Abhängigkeit von Gott spüren; andererseits ermöglicht es den Gläubigen, schärfer zu bestimmen, was sie als Gläubige eigentlich ausmacht. Erst in seelischer und leiblicher Verneinung, in der Überprüfung des Selbst, ist eine Bejahung des Selbst möglich.

Seelischer statt leiblicher Verzicht

Ähnliches stellte Papst Paul IV. in seiner unter dem Eindruck des Zweiten Vatikanischen Konzils entstandenen apostolischen Konstitution „Paenitemini“ (1966) für die katholische Welt fest: Der „ganze Mensch […] muss sich dieser heiligen Übung hingeben“, innere Buße und äußere Askese üben, um sich „frei zu machen“. Gebete oder „Werke der Liebe“ müssen durch die verbindlichen Bußtage Aschermittwoch und Karfreitag ergänzt werden, an denen alle volljährigen Gläubigen bis zum 60. Lebensjahr „nur eine volle Mahlzeit am Tage“ einnehmen und wie an allen Freitagen des Jahres auf den „Genuss von Fleisch, nicht aber von Eiern, Laktizinien und Speisewürzen“ verzichten sollen. Überdies hält die Deutsche Bischofskonferenz die Gläubigen an, nach Möglichkeit kurz vor Ostern ein monetäres Fastenopfer darzubringen, das den Bedürftigen zugutekommen solle.

Der Rest der Fastenzeit steht nicht nur in der katholischen Kirche im Zeichen eines zwar auf den Leib bezogenen, aber eher als seelisch zu bewertenden Verzichts: Viele Gläubige versagen sich heißgeliebte Süßigkeiten, Alkoholika, Zigaretten oder andere Drogen. In letzter Zeit hat auch das Social-Media-Fasten, die bewusste Abkehr von Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter oder TikTok viele Anhänger:innen. Obwohl diese Form des Verzichts von selbsternannten Traditionalist:innen häufig verlacht wird, schließt sie in besonderer Weise an die Versuchung Jesu an.

Christ:innen widersagen hier nicht unbedingt dem leibhaftigen Teufel, stellen aber die Machtfrage: Wer oder was hat Macht über mich? Bin ich in der Lage, mein Leben selbst zu führen? Kann ich selbst zum Gegenstand meiner Übung werden?

Das Fasten führt so eine Möglichkeit vor, die das Leben jenseits der Bußzeit wieder anders lebbar macht. In gewisser Weise ähnelt das christliche Fasten damit neoliberalen Strategien, die den Verzicht als Möglichkeit der beständigen „Verbesserung“ des Selbst propagieren.

Das gemeinsame Fastenbrechen fehlt

Tatsächlich lässt sich nicht abstreiten, dass Formen christlicher Buße aus ihren ursprünglichen Kontexten gelöst und zu Praktiken der Zurichtung umfunktioniert wurden – dennoch unterscheiden sich diese Formen in ihrem Ziel deutlich von ihren modernen Auswüchsen, die auf Selbstoptimierung abzielen, um im System erfolgreicher sein zu können. So schärft Jesus den Hörer:innen seiner bekannten Bergpredigt in direkter Ansprache ein, „kein finsteres Gesicht wie die Heuchler“ (Mt 6,16) zu machen, „damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist“ (Mt 6,18). Christliches Fasten soll also nicht primär zu einer besseren weltlichen Verfügbarkeit der Gläubigen beitragen, sondern gerade einen inneren Bruch mit der Welt, ein Hinterfragen der Beziehungen zur Welt und damit eine neuerliche Orientierung zu Gott herbeiführen.

Aufgrund dieser Tendenz zur Individualisierung, Verinnerlichung und Entweltlichung fehlt diesen Formen der Buße im Gegensatz zur islamischen Fastenpraxis häufig ein wichtiges Moment: ein gemeinsam begangenes Fastenbrechen, das weder durch ein sogenanntes Agapemahl, wie es von einigen Christ:innen am Gründonnerstag gefeiert wird, noch durch ein gemeinschaftlich begangenes Osterfest adäquat ersetzt wird.

Egal ob dieses in der Pfarrgemeinde, in Familien oder in selbstgewählten Sorgegemeinschaften zelebriert werden würde – auf diese Weise ließen sich nicht nur Ressentiments gegenüber anderen Religionen abbauen, sondern auch eine neue Gemeinschaft stiften, die auf der geteilten Erfahrung des Fastens beruht. Eine Gemeinschaft, die abseits essenzialistischer Festlegungen, gerade in der auf das Selbst gerichteten Praxis, den Ernst christlichen Fastens wiederentdeckt. Oder wie es in der Apostelgeschichte heißt: Sie „brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens“. (Apg 2,46)