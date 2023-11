Dana Rosa ist wieder so ein Fall. Ihr Video auf TikTok ist zwar schon ein paar Wochen alt, aber in den sozialen Netzwerken wird es anhaltend diskutiert und es fügt sich nahtlos ein in eine Reihe von Videos weiterer junger Menschen, die allesamt dasselbe Ziel haben: sich einmal richtig öffentlich auszukotzen über die Arbeitswelt.

Dana Rosa aus Deutschland macht es gründlich: Sie hätte „gerade den größten Nervenzusammenbruch ever“ gehabt, sagt sie selbst in ihrem Video, das mit dem Hashtag „Kapitalismus“ versehen ist. Sie sei auf Jobsuche und über die Modalitäten schockiert, berichtet die junge Frau mit zitternder Stimme, die immer wieder bricht: Da würde ein Jahresgehalt von 36.000 Euro brutto für einen Vollzeitjob angeboten, dazu ein Obstkorb und 30 Tage Urlaub im Jahr.

Hashtag Kapitalismus

Sie spricht über diese Umstände, als würde sie über eine Gefängnisstrafe reden. Als seien diese – absolut üblichen und für eine Berufsanfängerin sogar vergleichsweise guten – Modalitäten eine völlig irre Zumutung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wenn sie montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr arbeite, bleibe ihr danach keine Zeit mehr für Freunde oder Freizeit – auch nicht am freien Wochenende. Denn da warte der Haushalt auf sie und der Einkauf. Auch das ist für Dana Rosa eine Zumutung, sie bricht darüber fast in Tränen aus. Man fragt sich, in welcher Erwartung sie die ersten 20 Jahre ihres Lebens verbracht hat, wenn sie erst jetzt merkt, dass man als erwachsener Mensch arbeiten UND den Haushalt machen muss. War sie davon ausgegangen, dass das jemand anderes für sie erledigt? Kommt daher der Wunsch, schon als Anfänger gleich nach dem Studium ohne jede Berufserfahrung überdurchschnittlich zu verdienen, um sich direkt eine Haushaltshilfe leisten zu können? Man wird sich wohl noch wundern dürfen.

Zudem lebe sie ja auch noch mit jemandem zusammen, beklagt sie sich, dem es genauso gehe. Wenn beide Vollzeit arbeiten, hätten beide „keine Freizeit“ und trotzdem nicht genügend Geld. „Wie soll das denn gehen?“, fragt die junge Frau, der Verzweiflung nahe. Was sie nicht verrät: Wenn beide in einem – offenbar kinderlosen – Haushalt von Berufsanfängern leben: Wie kann man dabei mit einem Bruttogehalt von dann schätzungsweise mindestens 70.000 Euro im Jahr nicht zurechtkommen? Wo bleibt das Geld, und vor allem: Wo bleiben die restlichen acht Stunden am Tag beziehungsweise 16 Stunden am Wochenende, abzüglich acht Stunden Schlaf? Im Nirvana?

Plötzlich reichen 30 Urlaubstage im Jahr den Berufsanfängern nicht

Das Allerschlimmste aber ist für sie das Thema Urlaub, da flippt sie völlig aus: Es geht um 30 Tage Urlaub im Jahr. „Das Schlimmste ist: Das ist ja noch viel! Dabei reden wir hier von einem GANZEN Jahr!“, wischt sich die TikTokerin die Tränen weg. War die junge Dame schon mal in anderen Ländern im Urlaub? Hat sie sich dafür interessiert, dass die meisten Unternehmen außerhalb Deutschlands ihren Arbeitnehmern weniger Urlaubstage zugestehen?



Zum Abschluss dieses dramatischen Videos hält sie einen Appell an ihre Fans, in dem sie mit müder Stimme zum Widerstand aufruft: „Wann wachen wir endlich auf und checken, dass wir nicht mehr arbeiten gehen sollen? Erst dann, wenn wir vereint sagen ‚Nein‘, stürzt wenigstens dieses beschissene System.“

Zu der Causa lässt sich in Kürze sagen: Zu meiner Zeit wäre ein solches Jobangebot ein Volltreffer gewesen. Ich wäre als Berufsanfängerin eher in Freudentränen ausgebrochen als in bittere Verzweiflung. Das ist jetzt gut 20 Jahre her. Wie sich die Zeiten doch ändern.



Aber es sind nicht nur die Zeiten, die sich ändern. Wer bei Dana Rosa etwas genauer hinschaut, stößt auf einige Widersprüche.

Dana Rosa, oder: Kann man aus dem Jammern eine Karriere als Sängerin machen?

Das Ursprungs-Video zählt inzwischen über 60.000 Herzen und 16.000 Kommentare. Viele sprechen ihr Mut zu und bedanken sich für die ehrlichen Worte, die ihnen aus der Seele sprechen würden. Die wohl meisten aber können den Nervenzusammenbruch nicht nachempfinden und halten die Kritik an der Arbeitswelt als Berufsanfängerin für maßlos übertrieben. Viele reagieren mit blanker Wut.

Dana Rosa selbst hat seit Veröffentlichung des Videos Anfang Oktober zehn weitere Videos auf TikTok gestellt, in denen sie teils auf die Reaktionen eingeht. Im einen Video spricht sie darüber, wie egal es ihr sei, dass die meisten User ihr berichten würden, dass es ihnen wesentlich schlechter gehe als ihr. In einem anderen Video sagt sie, dass sie nicht verstehen könne, warum sie von Leuten, denen es schlechter gehe als ihr, dafür angegangen werde, dass sie Systemkritik übe, anstatt dass die Leute das System selbst kritisieren würden. Letzteres ergibt Sinn, ersteres weniger.



Dabei sind mittlerweile viele ihrer Folge-Videos hinterlegt mit einem Song, den sie offenbar selbst singt, mit dem Refrain: „Ich schaue links und rechts und was ich sehe, ist gar nicht echt. Ihr seid alle blind, ihr seht noch nicht mal hin. Ich mach die Augen auf und laufe nur noch geradeaus. Lasse euch alle hinter mir. Ich geb ’nen Fuck, bin weg von hier.“

Die Stimme ist außergewöhnlich gut, die Musik klingt sehr professionell, so gar nicht nach schneller TikTok-Nummer. Dana Rosa selbst verkündet inzwischen unter fast jedem Video, dass die Single namens „Gesellschaft“ am 17. November herauskomme und wie gut sie zufällig zu dem Thema passe, dass immer weniger Leute Lust darauf hätten, in einem Nine-to-Five-Job verheizt zu werden. Man solle ihr auf Instagram folgen, um den Start der Single nicht zu verpassen.

Und siehe da: Wer noch ein bisschen tiefer gräbt, der findet heraus, dass Dana Rosa schon seit über einem Jahrzehnt an ihrer Sangeskarriere arbeitet. 2013, im zarten Alter von 13 Jahren, nahm die damals noch sehr junge Dame aus Karlsruhe, die nach eigenen Angaben singt, seit sie fünf Jahre alt ist, an der Sat.1-Casting-Show „The Voice Kids“ mit Lena Meyer-Landrut teil. Danach versuchte sie länger über Facebook, weitere Bandmitglieder zu finden. Ein paar Shooting-Fotos hat sie im Laufe der Jahre auch ins Netz gestellt.

„Beste und kapitalistischste Marketingkampagne ever, um seine Musik zu verkaufen“, so und ähnlich zeigen sich inzwischen mehrere User enttäuscht über das Gefühl, von Dana Rosa getäuscht worden zu sein, mit einer angeblichen Kritik am Kapitalismus, bei der es am Ende doch nur um das Verkaufen eines Gefühls gehe, um die eigene (Musik-)Karriere anzukurbeln.



Ob Dana Rosa aber ihre Gefühle auf TikTok nur vorgetäuscht hat, um auf einen Zug aufzuspringen, der ihr viel Aufmerksamkeit bringt, oder ob ihr Frust über die Arbeitswelt echt ist und ihr nur zufällig und zu Recht Aufwind für ihre Musik bringt, eines ist klar: Sie ist nicht die erste und wird auch nicht die letzte aus der Generation Z bleiben, die sich bitterlich über die Arbeitswelt beschwert.

Work-Life-Balance und faire Entlohnung gewinnen an Bedeutung - ist das schlecht?

Vor allem aus den USA kommen zahlreiche Videos junger TikTokerinnen, die nur Abscheu darüber zu empfinden scheinen, was die Arbeitswelt für sie bereithält: Die meisten beschweren sich darüber, nach einem Acht-Stunden-Arbeitstag „keine Energie“ mehr für irgendetwas anderes zu haben. Zuletzt beklagte eine TikTokerin, sie sehe es nicht ein, als Kinderlose an ihrem Arbeitsplatz immer wieder für junge Eltern einspringen zu müssen. Viele dieser Videos gehen – ähnlich wie bei Dana Rosa – viral. Unter anderem, weil sie Zündstoff bieten.

Doch nicht nur im Netz ist dieses Phänomen zu finden. Auch in der echten Arbeitswelt stößt man darauf. Manche meinen, Deutschland habe seinen Fachkräftemangel unter anderem dieser Einstellung zu verdanken, die zunehmend um sich greife: Dass sich zu viele Leute ausgebeutet fühlen und deshalb lieber gar nicht mehr arbeiten würden – oder vermehrt in Teilzeit, oder eben als TikToker. Hierzulande ist das möglich, weil das soziale Netz auch Teile der nichtarbeitenden Bevölkerung auffängt. Noch.

Auch wer schon ein paar Jahrzehnte zur arbeitenden Bevölkerung gehört, kommt nicht umhin, zu bemerken, dass die nachfolgende Generation eine neue Einstellung zur Arbeit mitbringt. Da wird – nicht bei allen, aber doch vielen – deutlich mehr Wert auf die Work-Life-Balance gelegt, und auch die Ansprüche an die Bezahlung scheinen stark gestiegen zu sein. Ist das falsch? Nein.

Es war andersherum falsch, dass etwa ich vor 20 Jahren nicht darauf gedrängt habe, festangestellt zu werden, nachdem ich schon jahrelang in Vollzeit, bei vollem Einsatz, unzähligen unbezahlten Überstunden und hochmotiviert für die immer selbe Zeitung geschrieben habe. Mich konnte man auch beim nächsten Arbeitgeber jahrelang als freie Mitarbeiterin ein Ressort leiten lassen, ich kümmerte mich um alles – außer um meine Ansprüche an den Arbeitgeber. Ich war einfach froh, dort arbeiten zu dürfen. Warum?



Erstens, weil man meiner Generation noch eingeredet hatte, wir müssten uns furchtbar anstrengen, um überhaupt eine halbwegs gut bezahlte Arbeit zu finden und nicht arbeitslos zu werden und unter der Brücke zu landen. Genauso wie man der GenZ offenbar eingeredet hat, sie müsse unbedingt studieren, dann werde sie anschließend automatisch fürstlich honoriert.

Zweitens aber, und das ist für mich der springende Punkt: Ich hatte das Glück, schon gleich nach dem Abitur einen Job zu finden, in dem ich völlig aufgegangen bin. Ich war verwundert, dass man mir überhaupt Geld dafür zahlte, dass ich als Journalistin meine Meinung schreiben darf. Und dass ich davon dann auch noch leben kann. Völlig anders also als Dana Rosa, fand ich so gut wie alles an meinem Job toll, ich arbeitete oft freiwillig länger – und die Bezahlung war für mich nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Deshalb war ich auch damit einverstanden, dass sie über sehr lange Jahre alles andere als gut war. Weil ich andere Prioritäten hatte.



Dana Rosa dagegen scheint in ihrer Musik aufzugehen. Dafür dreht sie sogar Videos, die sie vor der Hälfte der Zuschauer total blamieren. Mir könnte man 36.000 Euro STUNDENLOHN zahlen und ich würde mich trotzdem weigern, ein Video von mir veröffentlichen zu lassen, in dem ich in die Kamera weine. So unterschiedlich sind die Vorlieben.

Es ist also nicht nur eine Generationenfrage, die hier aufgeworfen wird, dahinter steckt auch die Frage: Womit genau will ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, und kann ich das ein Leben lang? Wer einen Job findet, den er liebt, dem sind Überstunden meist egal. Wer hingegen einen Job machen muss, den er hasst, der regt sich schon über 30 Tage Urlaub auf, und genauso über alles andere, was mit diesem Job zu tun hat.

Ehrlicherweise kenne ich diesen Zustand inzwischen auch, trotz Wunsch-Job. Das Arbeitsleben hat mich nach vielen Jahren gelehrt: Wenn man sich nur noch aufregt, dann ist es nicht (mehr) das Richtige, zumindest nicht der richtige Platz. Dana Rosa muss also wohl tatsächlich Musik machen und sollte vielleicht wirklich auf den 36.000-Euro-Job verzichten – für den jemand anderes bestimmt dankbar wäre.



Und die Generationen können, wie eigentlich immer, voneinander lernen: Es ist falsch, sich für einen Job aufzureiben, in dem man ausgebeutet wird. Es ist aber genauso falsch, davon auszugehen, dass Arbeit einen automatisch kaputt macht. Es geht, wie immer im Leben, um die richtige Balance. Die zu finden, kann allerdings nicht nur ein individueller Anspruch sein, da hat die GenZ schon recht. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und die wird noch spannend werden. Dafür immerhin sorgt diese neue Generation.