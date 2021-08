Berlin - Heimat gehört zu den sentimental aufgeladenen Vokabeln, die uns das 19. Jahrhundert reichlich beschert hat. Als handfester Besitz an Gut und Boden wurde Heimat umgemünzt in Gefühlswerte. Zunächst hingegen war mit dem Begriff nur ein einfacher Sachverhalt gemeint: Heimat, so heißt es beispielsweise im Grimm’schen Wörterbuch, sei das Land oder auch nur der Landstrich, in dem man geboren ist oder auch nur bleibenden Aufenthalt hat.

Das war einmal. Denn Heimat ist, wie andere Rohstoffe auch, zu einem knappen Gut geworden, um das vielfältigste Verteilungskämpfe stattfinden. Und in der Begriffsgeschichte sticht das Wechselhafte hervor. Im Ersten Weltkrieg wurde das Heimatgefühl von den Nationalisten und später von den Nazis für ihre Zwecke usurpiert. Heimat hieß dann „Heim ins Reich“, und alles Fremde wurde tendenziell ausgemerzt. Und dass nach dem Zweiten Weltkrieg die sogenannten Heimatvertriebenen – und ihr Beharren auf das Wiedererlangen verlorener Territorien – die Debatte bestimmten, hatte zur Folge, dass der Terminus Heimat in der Bundesrepublik alsbald verbraucht war und eher gemieden wurde. Erst mit der Ökologiebewegung und deren Kampf um die Natur begann sich das erneut zu ändern. In den 1980er-Jahren entstand auch die Heimat-Saga von Edgar Reitz, die nicht zuletzt eine Wiederaneignung des Heimatbegriffs ermöglichte und ihn so zu einer progressiv-politischen Ressource werden ließ. Was wiederum eine alte Einsicht bestätigt: Dass man wohl besser für ein Gefühl kämpft als für eine abstrakte Sache.