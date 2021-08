Berlin - Ein wenig scheint es, als habe der strenge Politologe Herfried Münkler, der sich lange bevorzugt mit Kriegen, Weltreichen und der Logik der Macht beschäftigt und danach gefragt hat, was diese zusammenhält oder zerfallen lässt, sich nun zu seinem Geburtstag eine illustre Gesprächsrunde des 19. Jahrhunderts eingeladen.

„Marx, Wagner, Nietzsche“ heißt seine soeben erschienene üppige Monografie, in der er zwischen den so unterschiedlichen Zeitgenossen erstaunliche Gemeinsamkeiten entdeckt. Karl Marx und Richard Wagner etwa beteiligten sich aktiv an der Revolution von 1848, wobei der Komponist weitaus radikaler war als der Denker. Er versteckte Waffen in seinem Garten und machte gemeinsame Sache mit dem russischen Anarchisten Michail Bakunin.