Die Burg Hohenzollern ist der Stammsitz des ehemals regierenden preußischen Königs- und deutschen Kaiserhauses. Sie befindet sich in Baden-Württemberg auf der Gemarkung der Gemeinde Bisingen, zu deren Ortsteil Zimmern sie gehört. Derzeit ist die Burg allerdings geschlossen, es steht eine mehrjährige Sanierung des Gebäudes an. Zuletzt war die imposante Anlage am 9. Januar zum sogenannten Winterzauber zugänglich – landschaftliche Idylle mit historischem Zuckerguss.