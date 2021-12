In einem luziden Essay hat unlängst der Berliner Schriftsteller Friedrich Dieckmann den Versuch unternommen, dem umstrittenen Kuppelkreuz samt Spruchband historische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Zum einen verwies er darauf, dass die Wiedererrichtung des Hohenzollernschlosses in der Mitte Berlins keineswegs nur als Siegerpose des Westens gegen den Osten zu verstehen war, sondern sehr wohl auch aus stadtplanerischen Überlegungen der frühen DDR-Geschichte hervorging. Der pragmatisch veranlagte Bertolt Brecht habe das Befremden über die manieristisch-neobarocke Erscheinung des Theaters am Schiffbauerdamm kurzerhand mit der Bemerkung abgetan, Löcher seien nicht besser.