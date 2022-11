Im brennenden Tschador: Melika Foroutan und die iranischen Proteste

In „Pari“, einem 2020 bei der Berlinale gezeigten Film, spielt Melika Foroutan eine streng religiöse iranische Mutter, die ihren Sohn während der sozialen Unruhen in Athen sucht. In einer Szene, die die 1976 in Teheran geborene Schauspielerin, die mit drei Jahren nach der Revolution mit ihren Eltern nach Deutschland floh, selbst spielte, fing ihr Tschador Feuer. Ein Tschador ist der große dunkle traditionelle Umhang, mit dem vor allem iranische Frauen ihren Körper und ihren Kopf verhüllen, sodass nur noch das Gesicht frei ist.

Foroutan hat für die Dreharbeiten mit einer iranischen Schauspielerin als Coach zusammengearbeitet, die mit ihr trainierte, wie man sich überzeugend in einem Tschador bewegt. Was wird in Foroutan vorgegangen sein, während sie diese Brandszene spielte? Eingeklemmt in einen feuerfesten Anzug unter dem brennenden Gewand, das all das symbolisiert, vor dem ihre Eltern mit ihr geflohen sind? Ein Moment der kulturellen Selbstaneignung und Identifikation mit ihrer Figur bei großer innerer politischer Distanz – und dann ist es auch noch heiß!

Von Teheran nach Boppard am Rhein

Melika Foroutan ist das Kind eines Iraners, der in Paris Film studiert und dort ein deutsches Au-pair-Mädchen kennengelernt hatte. Die Familie, zu der noch zwei Geschwister gehören, die älteste Schwester ist die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan, ging nach der iranischen Revolution und der Machtübernahme Ajatollah Chomeinis nach Deutschland. Von Teheran nach Boppard am Rhein.

Melika Foroutan studierte erst Philosophie, Englisch und Geschichte in Köln, ging dann zum Schauspielstudium nach Berlin, an die Universität der Künste. 2000 debütierte sie im Fernsehen bei der Gerichtsshow „Streit um drei“ und baute sich eine solide Film- und TV-Karriere auf, die von der Schmonzette über Comedy bis zu anspruchsvollen Fernseh- und Kinofilmen und zu Netflix führte, wo sie zuletzt als Erzherzogin Sophie in der Sissi-Miniserie „Die Kaiserin“ spielte.

Solidarität auf Instagram: Die deutsch-iranische Schauspielerin schneidet sich eine Haarsträhne ab. Zahlreiche deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich mit ähnlichen Videos angeschlossen. Privat

Und dann tritt mit dem Tod von Mahsa Amini und den folgenden Protesten und Morden die Realität des Iran ins Leben der Schauspielerin, die sich offenbar qua Geburt in der Verantwortung sieht. Bei der solidarischen Haarschneide-Aktion war sie dabei, hat in der Volksbühne einen Iran-Abend moderiert und einen weiteren zusammen mit Jasmin Tabatabei und Sarah Sandeh für das Berliner Ensemble organisiert, der am Montag 20 Uhr stattfindet. Außer den dreien werden Meret Becker, Iris Berben, Katja Riemann und Jasmin Shakeri auf der Bühne sein und Texte aus und über Iran lesen. Die Journalistinnen Natalie Amiri und Isabel Schayani werden ein Gespräch zur aktuellen Lage führen. Radio eins und RBB Kultur streamen live und stellen anschließend eine Aufzeichnung auf ihren Plattformen zur Verfügung. Solidarität sollte keine Sache der Herkunft sein.