Kurt Tucholsky traut man ja wirklich fast alles zu. Darauf hat wohl auch ein gewisser Cornelius W.M. Oettle spekuliert, der vor einigen Tagen auf Twitter ein Gedicht des großen Lyrikers postete. Ein Impf-Gedicht, das unfassbar zeitgemäß wirkt. Tucholsky, so informierte Oettle, habe es in Zusammenhang mit der Diphterie-Impfung geschrieben und 1928 in seiner Zeitschrift Die Weltbühne veröffentlicht. „Zur Versachlichung der Impfdebatte“ lautet der vielversprechende Titel.

„Geimpfte sind nicht bessre Leute/nur weil sie solidarisch sind./Sie schützen sich und andre heute,/so leben morgen Greis und Kind.//Die Ungeimpften sind nicht schlechter,/nur weil sie Ignoranten sind./Sie sind Immunsystemverfechter,/für gute Argumente blind//und mehrenteils verrückt geworden./Sie fallen allen nur zur Last./Und doch: Man soll sie nicht ermorden!/Fürs erste reicht ja auch der Knast.“

Krass wie dieses Tucholsky-Gedicht zur Diphtherie-Impfung in die heutige Zeit passt pic.twitter.com/4OZQFd1ozd — Cornelius W. M. Oettle (@C_W_M_O) November 26, 2021

Das brachte Oettle bisher fast 25.000 Herzchen ein. „Geilomat … vor hundert Jahren genau die selbe Shice“, kommentierte einer. Und: „Kurt fehlt uns so sehr.“ Aber es meldeten sich auch Zweifler zu Wort, Oettle schreibt schließlich auch für die Titanic. Und dann gab es kundige Menschen, die gleich wussten, dass das Gedicht eine Fälschung ist. Oettle hat inzwischen auch indirekt zugegeben, dass er selbst der Verfasser ist.

Die Tucholsky-Gesellschaft kennt das Problem mit den falschen Tucholsky-Zitaten und hat das Gedicht umgehend in diese Liste aufgenommen. Diese Liste der Fälschungen beruht vor allem auf der wertvollen Arbeit von sudelblog.de, hinter dem der Journalist Friedhelm Greis steckt. Dort befinden sich bereits so bekannte Sätze wie „Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.“, „Der Horizont des Berliners ist längst nicht so groß wie seine Stadt.“, „Wenn Wahlen etwas änderten, wären sie längst verboten.“ oder „Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.“ Tatsächlich ist Tucholsky neben Karl Kraus einer der am meisten gefälschten Lyriker. Hat man selbst einmal Zweifel, kann man ein Zitat zum Beispiel auf der Webseite textlog.de checken.

So eine Fälschung kann man parasitär finden, aber es spricht doch auch Wertschätzung daraus und der Glaube daran, dass einer, der vor hundert Jahren geschrieben hat, heute immer noch was zu sagen hat.