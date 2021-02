Berlin - Ulrike Guérot ist Politikwissenschaftlerin und gilt als linke Verfechterin der europäischen Idee. In der Vergangenheit hat sie sich für eine europäische Verfassung stark gemacht. Seit Ausbruch der Pandemie plädiert sie für eine Wahrung der Grundrechte und eine nuancierte, sozial verträgliche Bekämpfung des Infektionsgeschehens, die die Kollateralschäden eines langen Lockdowns in den Blick nimmt. Wir erreichen Ulrike Guérot per Telefon.

Frau Guérot, momentan gibt es mehrere Vorschläge, wie man die Covid-19-Krise bewältigen könnte. Langsam beginnt die Diskussion darüber, inwiefern man den Infektionsschutz und den Schutz der Grundrechte in Einklang bringen kann. Wäre eine Volksbefragung richtig?

Prinzipiell bin ich für Volksbefragungen, aber zurzeit empfände ich so eine Entscheidung als symbolpolitisches Ablenkungsmanöver. Ich stimme zu, dass wir eine Zäsur im Diskurs erleben. Wir wollen langsam andere Argumente hören als virologische. Wir wollen eine gesamtgesellschaftliche Bestandsaufnahme, was in der Krise passiert. Ich mahne schon seit mindestens einem Jahr an, dass man die gesamte Gesellschaft im Blick behalten muss.

Wie müsste man die Diskussion umsteuern?

Ich habe momentan viel mit der Presse zu tun. Es ist nicht meine Rolle, den Finger zu erheben. Aber man kann inzwischen objektiviert sagen, dass sich die Leitmedien, zumindest zu Beginn der Krise, verlaufen haben. Kritische Argumente wurden aussortiert. Es war eine sehr homogene und geschlossene Meinungsdecke. Wenn man diese Decke durchbrechen könnte, dann hätten wir eine indirekte Volksbefragung ohne großen Aufwand.

Was kritisieren Sie genau?

Die kritischen Argumente sind während der Pandemie in eine Art Gegenöffentlichkeit abgewandert. Dabei sollten wir verstehen, dass die Grundlage der Demokratie immer auf der Überzeugung basiert, dass der argumentative Gegner grundsätzlich Recht haben kann. Aus dem richtigen Mund kann das Falsche kommen und aus dem Falschen das Richtige. Trump ist als Person beanstandenswert, aber trotzdem kann er manchmal das Richtige sagen. Nur weil es von Trump kommt, muss es nicht automatisch Blödsinn sein. Und das gleiche würde ich für die Querdenker ins Feld führen. Die Grundlage der Demokratie ist die Trennung von Sprecher und Argument. Und das haben wir in dieser Krise übersehen, weil wir das andere Argument nicht diskutieren wollten. Stattdessen haben wir die Gegenöffentlichkeit als Querdenker diskreditiert.

Wenn Sie in die Öffentlichkeit treten und Kritik üben an der Bundesregierung, bekommen sie sofort aufgebrachte Reaktionen zu spüren?

Es gibt immer ein Faktum und verschiedene Perspektiven auf das Faktum. Ich teile das Faktum Corona. Ich teile aber nicht unbedingt die Einschätzung der Gravität der Krise. Und ich teile damit nicht die absolut gesetzten Maßnahmen, die aus dieser Einschätzung entspringen. Wenn ich mich kritisch äußere und die Corona-Schutzmaßnahme in ihrer gesamtgesellschaftlichen Härte kritisch beleuchte, dann spüre ich harten Gegenwind. Auch im Bekanntenkreis.

WOZ/Judith Affolter Ulrike Guérot Prof. Dr. Ulrike Guérot ist Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und Gründerin des European Democracy Labs in Berlin.

Was ist denn Ihre Position?

Ich bin überhaupt keine Covid-19-Leugnerin. In meinem Bekanntenkreis gab es viele Covid-19-Fälle. Die Argumente, die ich mache, sind folgende: Eine Regierung muss alle Bürgerinnen und Bürger im Blick haben. Man kann nicht über ein Jahr hinweg, geschweige denn länger, nur über das Infektionsgeschehen diskutieren und vor allem an drei Prozent der Bevölkerung denken, also an diejenigen, die potentiell mit schweren Fällen in Krankenhäusern landen. 97 Prozent nehmen sie dadurch in Geiselhaft. Mein Argument ist, dass der Staat diese Arbitrage nicht leisten kann. Ja, der Staat muss alles tun, um ein Infektionsgeschehen zu bekämpfen, unter der Prämisse des Menschenmöglichen. Aber er darf dies nicht um jeden Preis tun.

Jeder Tote ist zu viel. Sehen Sie das nicht so?

Doch. Aber wir dürfen die Entgrenzung des Maßnahmenstaates trotzdem nicht undiskutiert lassen. Sie können einer Gesellschaft alles zumuten, um das Infektionsgeschehen herunterzukriegen. Ich kann Einschränkungen tolerieren, das ist nicht mein Problem. Aber ich finde es falsch, wenn man einige Bürger schädigt, um andere Bürger zu retten. Diese Grenze ist längst überschritten. Wir wissen ja, datenbasiert, dass wir weite Teile der Bevölkerung – die Kinder, die Frauen, die Obdachlosen – mit den Maßnahmen de facto schädigen. Und jemanden zu schädigen, ist etwas anderes, als jemanden einzuschränken. Maskentragen im öffentlichen Raum? Okay. Auf Kino verzichten? Meinetwegen. Aber Existenzen zu vernichten, Kinder zu gefährden, da steht die Menschenwürde in Frage. Deshalb wird die Corona-Politik auch verfassungsrechtlich grenzwertig.

Die Gesellschaft steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Corona ist wie russisch Roulette. Neun Mal drückt man ab und es geht irgendwie gut. Beim zehnten Mal definitiv nicht. Wie geht man mit einem solchen Risiko um?

Ich mache niemandem einen Vorwurf. Ich möchte nicht Politikerin sein und darüber entscheiden. Meine Rolle ist die politikwissenschaftliche Analyse und die ist ganz klar: Ein großer Teil der Gesellschaft wird für den Schutz eines kleineren Teils in Gefahr gebracht. Ich habe gerade einen Obdachlosen auf meinem Sofa. Der ist aus seiner Wohnung geflogen, obwohl es laut Berliner Senat nicht hätte passieren dürfen. Der Mann auf dem Sofa hat Schulden. Was erzähle ich dem, wenn Herr Lauterbach sagt, dass Covid-19 Langzeitfolgen verursacht? Ich weiß es nicht. Ich will das Eine gegen das Andere nicht ausspielen. Ich will einfach nur, dass die anderen Schäden ebenso berücksichtigt werden.

Ihre Einwände provozieren Protest. Ist Ihnen das bewusst?

Klar, ich kenne die Risiken. Jetzt heißt es: „Die Frau Guérot ist jetzt ‚rechts‘ geworden.“ Oder man sagt, ich sei zynisch. Aber das bin ich nicht. Ich rücke nur die Menschenwürde ins Blickfeld. Und die steht über allem. Der Staat könnte de facto jedes Leben nur dann retten, wenn er strukturell repressiv wird. Wir stellen Sicherheit über die Freiheit. Das halte ich für problematisch. Inzwischen macht fast jeder Bürger geltend, dass er ein verabsolutiertes Sicherheitsbedürfnis gegenüber dem Staat hat. Ich finde das in dieser Absolutheit falsch und verteidige die freiheitliche Gesellschaft.

Die Frage, die wir uns stellen müssten, ist simpel. Die Antworten sind aber kompliziert. Fakt ist: Wir haben einen kleineren Teil der Gesellschaft, der bedroht ist von Corona. Die kritische Frage hierzu lautet: Sind wir insgesamt als Gesellschaft dazu bereit, uns in unserem Alltagsleben einzuschränken? Und da gibt es unterschiedliche, sehr komplizierte Antworten. Die ethische Dimension wird derzeit als alternativlos dargestellt. Dabei hat auch die Ethik, also etwa wie wir mit Todesrisiken umgehen, eine historische Dimension.

Richtig. Eigentlich ist es das Grundgeheimnis der Demokratie, eine Güterabwägung durchzuführen. Davon haben wir uns abgewandt. Wenn Trump sich hinstellt und sagt: „Fürchtet euch nicht.“ Dann sage ich: Richtiger Satz aus dem falschen Mund! Wenn Papst Franziskus das gesagt hätte, hätte der Satz vielleicht Trost gespendet. Der historische Franziskus hat Lepra-Kranke umarmt. Stattdessen erlauben wir nicht, Verwandte zu bestatten. Bei Antigone war das ein großer Frevel. Momentan lassen wir uns ausschließlich von der Wissenschaft leiten.

Ich bin ein absoluter und bedingungsloser Unterstützer des Lockdowns. Allerdings lebe ich in einem Angestelltenverhältnis. All die Argumente, die Sie nennen, erreichen mich. Mein Problem ist, dass die Diskussion vor allem aus Beamten- und Angestelltenperspektive geführt wird, von Menschen, die unter dem Lockdown nicht so stark leiden. Ich denke da an Kinder, sozial Schwache, Arme. In der Subway in New York ist eine Gewaltwelle ausgebrochen durch die Pandemie und den Verlust der Öffentlichkeit. Das bringt mich zum Nachdenken.

Ja. Oder nehmen wir Lateinamerika: Dort steigt die Gewalt gegen Frauen, also die Feminizide, rasant an. Es gibt keine Polizei, keinen staatlichen Einblick in die familiären Strukturen. Ich lobe mir den Entwicklungsminister der CSU. Er traut sich, zu sagen, dass wir viele Leben außerhalb Europas außer Acht lassen, um unsere eigenen Leben zu retten. Wenn es schon darum geht, Leben zu retten, dann darf der globale Maßstab nicht fehlen.

Was denken Sie? Haben wir das Schlimmste der Krise überstanden?

Ich bin nicht überzeugt, dass die Krise bald vorbei ist. Wir müssen im Herbst mit einer psychosozialen und wirtschaftlichen Krise rechnen. Und ich garantiere Ihnen, dass die Mittel, die wir jetzt für den Gesundheitsschutz ausgeben, dann nicht mehr da sein werden. Die Reichen haben ihr Geld längst im Ausland geparkt. Okay, wir haben den gesundheitlichen Darwinismus nicht zugelassen. Aber was heißt das jetzt? Nehmen wir dafür jetzt einen sozialen Darwinismus in Kauf? Ich sehe jetzt schon, wie Christian Lindner zu den geschädigten Unternehmern sagt: „Sorry, ihr seid einfach nicht ideenreich durch die Krise gekommen. Selbst schuld.“

Aktuell kursiert ein europäischer Plan der Virologin Melanie Brinkmann, die Krise paneuropäisch zu bewältigen. Er heißt der No-Covid-Plan und es geht um die Idee, Europa in Zonen aufzuteilen, um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen wiederzugewinnen. Dann dürfte man in stark infektiöse Zonen nicht mehr reisen. Wie finden Sie diese Idee?

Frau Brinkmann ist Virologin und ich bin Politikwissenschaftlerin. Wir schauen auf zwei Gefäße. Aber es wäre wichtig, dass sich der Blick mal kreuzt. Wenn es Corona-Cluster gibt, muss unmittelbar gehandelt werden. Das ist mir völlig klar. Aber die Einschränkungen, die Frau Brinkmann vorschlägt, finde ich nicht in Ordnung. Ich wäre für den schwedischen Weg, also für Selbstverantwortung und Selbsttests, Filter und Spucktests in den Schulen. Warum passiert das alles nicht? Ich meine das wirklich nicht zynisch, sondern lösungsorientiert. Vielleicht müssen wir uns auch von der Idee verabschieden, dass eine Gesellschaft eine mathematische Simulation ist und wir alles im Griff haben. Es fehlt mir eine gewisse Demut vor der Unverfügbarkeit des Schicksals. Die verabsolutierte Annahme, dass wir einen Krieg gegen das Virus bis zum letzten Gefecht führen können, das scheint mir nicht sinnvoll zu sein.

Würden Sie mit Frau Brinkmann oder Herrn Drosten Ihre Einwände diskutieren? Würden Sie sich einer Debatte stellen? Die Berliner Zeitung böte auch die Bühne.

Aber sowas von! Ja! Nehmen Sie das bitte als letzten Satz: Ich würde mich sofort mit Herrn Dorsten und Frau Brinkmann an einen Tisch setzen und diskutieren.

Das Gespräch führte Tomasz Kurianowicz.

Anm. d. Red.: Die Berliner Zeitung möchte weiterhin die Debatte über den richtigen Weg aus der Covid-19-Krise führen und Menschen aus verschiedenen Disziplinen und Erfahrungswelten zusammenbringen. Zuschriften an: tomasz.kurianowicz@berlinerverlag.com