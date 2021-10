Meine Italiensehnsucht nahm im zweiten Corona-Jahr kritische Ausmaße an. Im Sommer trauten wir uns noch nicht, aber jetzt in den Herbstferien. Am BER lief alles reibungslos, wir erreichten Neapel und mit der Fähre dann die kleine, der Stadt vorgelagerte Insel, Zielort unseres Sehnens. Vom Balkon schauten wir auf einen malerischen Hafen, in dem kleine Boote schaukelten. Der Himmel leuchtete so intensiv und überwältigend blau, wie es der über Berlin auch an den schönsten Tagen nicht hinbekommt. Die Abenddämmerung brachte feine Abstufungen und selbst des Nachts erlosch das Licht des Südens nicht. Dann glitzerten die Lampen der Fischerboote, die leise tuckernd ausliefen.

Ich bin alt genug, dass mir bei diesem Anblick die Königin aller Schnulzen in den Sinn kam: die „Caprifischer“. Dann aber drängte sich mir ein Gedanke ins Bewusstsein, der den Eindruck des Idylls sofort zunichtemachte: der Gedanke ans leer gefischte Mittelmeer, den vom Aussterben bedrohten Thunfisch, an die Wüste, die sich unter der schimmernden Wasserfläche verbirgt. Von da an sorgte der Anblick der auslaufenden Boote nicht mehr für eine friedlich-entspannte Stimmung. Die Umdeutung dieses Bildes war unumkehrbar.

Das Misstrauen in schöne Oberflächen wirkte fort, wurde vom Gastland sogar verstärkt. Bei unserem ersten Besuch am Strand – das Wasser hatte noch 24 Grad und der schwarze Sand ordentlich Sonnenwärme geschluckt – fiel mein Blick auf ein Schild an der Felswand hinter uns. Hier war aufgeführt, welche Zeit gern auch am Strand weggeworfene Gegenstände brauchen, bis sie sich zersetzt haben. Zwar auf Italienisch, aber dank der Symbolbilder trotzdem unmissverständlich: Bei einer Zigarettenkippe sind es zwei Jahre, bei einem Kaugummi fünf, aber schon eine Windel braucht mehr Zeit, als irgendein Mensch zu leben hat, 200 Jahre nämlich. Und 1000 Jahre sind es bei einer bottiglia di plastica, einer Plastikflasche.

Irgendwie abwesend und alten Gewohnheiten verhaftet, bestellte ich eines Abends gegrillten Oktopus. Erst als er vor mir lag, sternförmig angerichtet auf einem Bett aus Kartoffelbrei, versetzt mit der Schale von Amalfi-Zitronen, fiel mir der Text eines Kollegen ein, der beschrieben hatte, dass diese Tiere nicht nur hochintelligent sind, sondern sogar träumen. Ich verspeiste dieses Wesen, einen Zwiespalt aushaltend, der sich bei skrupulösen Inkonsequenten wie mir immer öfter auftut.