Almdudler*in: Wie eine Kräuterlimo Gender-Gegner für ihre Zwecke nutzt

Ist es heute zu spät, die Werbekampagne einer traditionellen Kräuterlimonadenmarke zu würdigen, nur weil sie zwei Jahre alt ist? Eine kleine Umfrage in der Redaktion ergab, dass noch niemand etwas von der Almdudler*in-Edition gehört hat, ebensowenig von der diesjährigen Pride-Edition, auf deren regenbogenfarbigen Etiketten gleichgeschlechtliche Trachtenpärchen schuhplatteln, oder wer weiß, wie diese Betätigung korrekt heißt. Ich habe auch nur durch einen empörten Facebook-Bekannten, der diese Limo nun wohl boykottieren wird, von dem Gender-Sakrileg erfahren.

Vielleicht hat der Anständige in seiner Aufregung nicht bedacht, dass er zum Beispiel mir, der beim Thema Genderei oder Nichtgenderei kaum mehr in Wallung gerät, mit seinem Post das Produkt selbst in goldenste Erinnerung ruft: wie ich mit meiner Familie nach einer sommerlichen Neun-Stunden-Wanderung durch das Allgäu einen Sonnenhang hinaufkraxelte und die beiden vor Erschöpfung weinenden, halb zerschmolzenen und halb vertrockneten Kinder beim Anblick der Gipfelhütte von neuer Energie ergriffen aufjubelten, die letzten Höhenmeter der Rettung entgegenflogen, sodass ich nicht hinterherkam. Als auch ich oben war, hatten die beiden bereits je eine eiskalte, kondenswasserbeschlagene Originalglasflasche vor der Nase, die der schmunzelnde Hüttenwirt mit einem Zischen geöffnet hatte.

Sich mit Idylle bedudeln

Ich weiß nicht, wie es den Lesenden geht, die diese Szenerie vor Augen haben, aber ich kriege davon Durst. Oder einen ganz speziellen Almdudler-Appetit, der irgendwie gar nicht so richtig in unsere flache und sumpfige Gegend passt. Normalerweise würde ich mich jetzt mit einem Glas Leitungswasser begnügen, das ja auch viel gesünder und billiger ist. Aber wäre es nicht auch schön, sich mithilfe von ein paar süßperligen (gegebenenfalls auch zuckerfreien) Schlucken Bilder aus vergangenen Bergurlauben ins Büro zu holen und sich ein bisschen mit Idylle zu bedudeln?

Laut Wikipedia ist 99 Prozent der Österreicher die Marke Almdudler bekannt. Die Limonade ist längst auch im Angebot hiesiger Supermarktketten und wird verwerflicherweise sogar in neumodischen PET-Flaschen verkauft. Die Leute, die sich in den sozialen Medien über das Sternchen aufregen, helfen mit, die Marke auch hierzulande noch bekannter zu machen. Selbst trinken sie vermutlich ohnehin lieber Bier.