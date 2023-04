Das Berliner Publikum strömt zurück in seine Theater

Der scheidende Kultursenator Klaus Lederer klopft den Berliner Theatern, ihrem Publikum, aber auch sich und seiner Behörde auf die Schultern. Mit Lob und Dank begrüßt er die neue Besucherstatistik für das vergangene Corona-Jahr 2022: „Vom ersten Tag der Corona-Pandemie an haben wir versucht, Feuerwehr zu sein, wo wir nur können. Eine lange Zeit der Einschränkungen, zahlreiche Hilfsprogramme des Berliner Senats und zwei Haushaltsrunden später dürfen wir feststellen: Es hat funktioniert.“

Laut der Pressemitteilung von Donnerstag zählten die institutionell geförderten Theater, Orchester und Tanzgruppen 2022 in Berlin rund 2,5 Millionen zahlende Besucher. Das ist eine Steigerung um 44 Prozent gegenüber 2021, in dem die Hygienemaßnahmen und Lockdowns allerdings viel restriktiver waren. Der Kulturverwaltung wertet die Zahlen als Erfolg, auch wenn natürlich noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht wurde, dazu fehlt noch eine knappe Million – 2019 wurden 3,3 Millionen Karten verkauft.

Lederer verbreitet die Gewissheit, dass die Theater- und Opernsäle nun bald wieder so gefüllt sein werden wie vor der Pandemie. „Das beweist nicht nur den anhaltenden Kulturhunger der Berlinerinnen und Berliner, sondern auch die bewundernswerte Resilienz der Menschen, die an den Bühnen dieser Stadt arbeiten. Ich bedanke mich bei allen, die vor und hinter den Kulissen daran mitgewirkt haben.“ Für den Juristen Lederer ist die Beweisführung waghalsig, weil sie sich eben auf seinen Optimismus stützt.

Aber wir Theaterkritiker teilen diesen Optimismus, ohne unsere berufsbedingte Skepsis aufgeben zu müssen. Das Selbstverständnis des Kulturbetriebs hat einen tiefen Schock erlitten. Über die Langzeitschäden, die die Pandemie in der Gesellschaft und im Theaterbetrieb, auch in den Künstlerseelen hinterlassen haben mag, sind wir uns noch lange nicht im Klaren. Was, wenn nicht die Theaterkunst, wird nun gebraucht, um diese Schäden zu heilen?