Berlin braucht kein Schaufenster im Humboldt-Forum!

Der Kultursenator Klaus Lederer ist bisher noch nicht mit Spar- und Abwicklungsideen in Erscheinung getreten, im Gegenteil. Er hat den Institutionen Luft verschafft, indem er die Tarifaufwüchse durchfinanzierte, und darüber hinaus vergeht kaum eine Woche, in der keine Fördermittelausschüttungen für Nischen in der freien Kultur zu vermelden wären, wenn man denn noch hinterherkäme.

Jetzt stellt Lederer recht unverblümt den Austritt des Berliner Stadtmuseums aus dem Humboldt-Forum in Aussicht. Der Stadtmuseumsdirektor Paul Spies hatte im Interview mit der Berliner Zeitung eingeräumt, dass weniger Publikum als gewünscht gekommen sei, wenn auch vor allem junges. Aber so schnell geht Berlin unter Lederer doch eigentlich nicht die Puste aus, siehe Volksbühne.

Der Grund liegt tiefer und gibt jenen Kommentatoren recht, die schon vor über sieben Jahren die Hände über dem Kopf zusammenschlugen, als der damals Regierende Bürgermeister Michael Müller noch für die Kulturpolitik mitverantwortlich war und die zahlreichen Beteiligten des Humboldt-Forums mit der Idee überraschte, dass aber auch Berlin präsent sein solle, wenn die staatlichen Museen, die Preußenstiftung, die Humboldt-Universität in die zentral gelegene Immobilie einziehen dürften.

Typisch deutsche Hochkultur

Der Schlossnachbau – ein ohnehin schon abwegiges Gebilde, aber lassen wir das – geriet immer mehr zum stein- und glasgewordenen Repräsentationskompromiss. Seine bisher einzig originäre, immerhin typisch deutsche Kunsthervorbringung dürfte in einem durchziselierten Zuständigkeitsgeflecht bestehen, das hoffentlich nicht als Fanal für den festgefahrenen Föderalismus und die müde geredete Demokratie gelesen wird.

Der Rückzug Berlins könnte ein kleiner Befreiungsschlag sein, der Distanz zu den ohnehin schon zahlreichen Kritikthemen des Humboldt-Forums schafft und den finanziellen Spielraum des eigentlichen Stadtmuseums lockert. Und die verdienten Palast-der-Republik-Nostalgiker, die in der Klientel von Lederers Partei zu finden sind, dürften sich auch gehört fühlen.