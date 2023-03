Klebstoff-Verbot: Wie man dem Klimaprotest zu Aufmerksamkeit verhilft

Gegen sieben Aktivisten, die sich mehrfach mit den Händen an den Münchner Straßenbelag geklebt und damit den Verkehr blockiert hatten, erließ nun die Münchner Stadtverwaltung ein Klebstoff-Verbot. Das Verbot untersagt laut Anordnungen der Behörde das „Mitführen, Transportieren und Benutzen von Sekundenklebern und vergleichbaren Klebstoffen im Stadtgebiet München“. Das Verbot sei auf drei Monate begrenzt und nicht als Straf-, sondern als Präventivmaßnahme zu verstehen, stellt eine Sprecherin des Münchner Kreisverwaltungsreferats klar. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit der Betroffenen sei dadurch nicht eingeschränkt. Vorerst weiterhin legal bleiben nach Kenntnisstand der Berliner Zeitung Substanzen wie Tomatensuppe und Kartoffelbrei, die ebenfalls bei Klimaprotestklassikern in Kunstmuseen Verwendung fanden.

Maßnahmen aus dem Lehrbuch des Katz-und-Maus-Spielens

Mit solchen wirkungsvollen Maßnahmen aus dem Lehrbuch des Katz-und-Maus-Spielens wird vor allem erreicht, dass die Protestform weiter im Gespräch bleibt, denn sofort ist die Fantasie angeregt. Auch die Fantasie derer, die beim sogenannten Klimakleben vielleicht selbst schon Gefahr liefen, in eine gewisse Routine zu verfallen. Sie werden nun andere Dinge mitführen, transportieren und benutzen, mit denen Straßen zu blockieren wären. Zum Beispiel Gliederketten, Kabelbinder, Panzersperren oder Hammer und Nägel. Wir erinnern mit gemischten Gefühlen an den russischen Protestkünstler Pjotr Pawlenski, der an einem Novembertag vor knapp zehn Jahren seinen Hodensack an den Roten Platz nagelte.

Wow. In München gilt 1 "#Sekundenklebertransportverbot" (deutschestes Wort *ever*!) - dementsprechend der bloße Transport von #Sekundenkleber mit einer Strafe von €1000 belegt werden kann!#LetzteGeneration pic.twitter.com/DhjTwP2d0x — FaggotsForFuture ✊🌈✊ (@RealTadzioM) March 21, 2023

Einer der sieben Aktivisten hat sich schon mit Klebstoff erwischen lassen, soll tausend Euro Bußgeld zahlen und protestiert auf Twitter. Auch hier wirkt das Verbot als Aufmerksamkeitsverstärker für die gute Sache des Klimaschutzes. Noch während die Polizisten mit dem Ausfüllen von Strafzetteln beschäftigt zu sein scheinen, lädt der Aktivist die Presse zu einer für ihn vergleichsweise kommoden und handflächenschonende Protestaktion ein, bei der er auf dem Marienplatz durch das Mitführen von Sekundenkleber provozieren möchte. Benutzen ist gar nicht mehr nötig.