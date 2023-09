Lebende Verwandte von Menschen gefunden, deren Schädel nach Berlin verschleppt wurden

Dass Erbe ein Begriff ist, der nicht nur weitergegebenen Wohlstand umfasst, sondern auch übernommene Schuld, Verantwortung und Wiedergutmachungspflichten beinhaltet – davon kann die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ein Lied singen. Jetzt können die Erben Erfolge vermelden, die das Ausmaß der von den Vorfahren angerichteten Katastrophe nachvollziehbar machen.

Vor über zehn Jahren hat die SPK eine anthropologische Sammlung von der Charité übernommen und sich damit etwas aufgehalst, das einem die Luft abschnürt. Die sogenannte S-Sammlung, die in der Hauptsache Felix von Luschan um die Jahrhundertwende zusammengetragen hat, besteht aus fast 8000 Schädeln und anderen menschlichen Überresten aus allen Ecken der Welt.

Die Sammlung war nahezu in Vergessenheit geraten und die Objekte in schlechtem Zustand. Objekte? Da fängt das Problem schon an. Es handelt sich um Leichenteile von menschlichen Individuen. Wie geht man damit um? Das Museum für Vor- und Frühgeschichte hat die Schädel, wie es in der Pressemitteilung heißt, aufwändig gereinigt und konservatorisch gesichert. Es ist nicht ganz leicht, sich einen pietätvollen Rahmen für diesen ersten Schritt zu denken. Und dann? Wohin damit? Natürlich in die Obhut ihrer Hinterbliebenen. Eine Aufgabe, die viel Aufwand bedeutet, der das geschehene Unrecht nicht aus der Welt schaffen kann, aber dennoch erledigt werden muss.

Ein Berater von Mangi Meli

Jetzt ist es mithilfe von DNA-Analysen gelungen, klare Verwandtschaftsverhältnisse zu lebenden Personen in Tansania zu belegen. 2017 tat sich das Museum mit Wissenschaftlern aus Ruanda zusammen, um die Provenienz von rund 1100 Schädeln zu ermitteln. Über lediglich acht Schädel konnten ausreichend Informationen zusammengetragen werden, dass eine Suche von Nachkommen überhaupt erst aussichtsreich erschien. Es wurden Speichelproben von zehn Vergleichspersonen aus Tansania beschafft. Bei einem Schädel, der mit dem Titel „Akida“ beschriftet war, konnte eine vollständige genetische Übereinstimmung festgestellt werden. Der Umstand verdankt sich der Tatsache, dass Akida ein hochrangiger Berater des 1900 von deutschen Kolonisten hingerichteten Chagga-Führers Mangi Meli war. Auch dessen Kopf wurde nach der Ermordung vom Körper getrennt, vom Fleisch befreit und verschifft.



Es ist nur ein Faden der Geschichte, der damit aufgenommen und mit der Gegenwart verbunden werden kann. Geflickt ist damit nichts.