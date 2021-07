Berlin - Aus Hamburg ist zu hören, dass der Migo-Verlag mehrere Kapitel des Buches „Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*? Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität“ ins Ungarische übersetzen ließ. Schon dieser erste Teil der Nachricht birgt einigen Sprengstoff. Denn Ungarisch ist keine Weltsprache wie Englisch, die Übersetzung wendet sich gezielt an ein Publikum in jenem Land, wo gerade versucht wird, Kindern und Jugendlichen jegliche Information zu diesen Themen vorzuenthalten. Per Gesetz.

Das Buch, vor zwei Wochen auf Deutsch erschienen, wendet sich an Leser ab elf Jahren und sagt im Vorwort, es zeige, „wie vielfältig die Welt ist und wie verschieden du leben kannst“. Es klärt mit in kurze Abschnitte portionierten Texten und bunt gezeichneten Bildern auf. Die Kapitelüberschriften führen deutlich zu den Themen: „Homo, hetero, bi … in wen verliebe ich mich?“ zum Beispiel oder „Wie läuft eigentlich ein Coming-Out?“