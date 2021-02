Berlin - Hat die Corona-Pandemie auch ihre guten Seiten? Angesichts der Toten und der Menschen, die an Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung leiden, klingt die Frage zynisch. Und doch gibt es einen Erfolg: Deutschland hat im Jahr 2020 sein Ziel, den Kohlendioxidausstoß von 1990 zu unterbieten, erreicht: Um etwa 80 Millionen Tonnen sind die CO2-Emissionen zurückgegangen. Das liegt vor allem an den Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Krise. Jubeln die Klimaaktivsten deswegen? Nein.

Wenn Luisa Neubauer am Sonntagabend eingeladen ist, von der Kanzel des Berliner Doms zu sprechen, heißt ihr Thema „Vor der Sorge“. Ihr Auftritt ist der zweite in einer Reihe von sechs Gastrednern in den sonntäglichen Abendgottesdiensten vor Ostern. Diese sogenannten Fastenpredigten reihen sich unter das Jahresmotto des Doms „Sinn.Fragen – Wie weiter?“.