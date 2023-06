Machtmissbrauch am Theater: Der RBB öffnet ein längst offenes Fass

Mit einer anonymen Umfrage und anonymen Zeugenaussagen nimmt der RBB das Thema Machtmissbrauch an deutschen Theatern wieder auf und lanciert Vorabmeldungen, um Aufmerksamkeit anzuheizen. So macht man das. Aufmerksamkeit ist nicht nur das Geschäft, sondern auch das Mittel der Vierten Macht.

Das Thema wurde lange unter dem Teppich gehalten und von den zuständigen Stellen nicht hinreichend intern bearbeitet, aber während der Corona-Pandemie, als die Bühnen lahmgelegt und zur Selbstreflexion gezwungen waren, kochte es endlich hoch. Die Öffentlichkeit spielte hierbei eine katalytische Rolle, die Opfer einforderte, das Vertrauen in den Betrieb lädierte und grundlegende Strukturfragen aufwarf. Das musste mal sein und ging auf Kosten von Leuten, die vielleicht nur zur falschen Zeit auf dem Posten waren, während andere ungeschoren blieben. Ausgestanden ist der Konflikt noch lange nicht, geschweige denn in eine strukturelle Lösung überführt. Aber muss die Öffentlichkeit, die nicht viel mehr als verselbstständigte Narrative zur Verfügung hat, noch weiter mit hineinpfuschen?

Man kann leicht voraussehen, dass jetzt, nach dem Machtwechsel in Berlin, wenn der damals zuständige Senator Klaus Lederer (Linke) keine Akteneinsicht mehr hat und der neue Joe Chialo (CDU) noch nicht eingearbeitet ist, eine solche Recherche auf ein Vakuum stößt und wenig zur Aufklärung beitragen wird. Zumal sie von der Interessenvertretung Ensemble-Netzwerk unterstützt wurde, über das die Umfrage lief.

Was bringt es, die Intendantin des Gorki-Theaters Shermin Langhoff nach komplexen Mediationsmaßnahmen nun wieder in die Schusslinie zu nehmen, ohne dass man etwas Neues zu erzählen hätte? Wozu wird hier auf Ungereimtheiten in der Kulturbehörde hingewiesen, die in der Natur der Sache liegen – entweder weil sie unter dem gegenseitig zugesicherten Siegel der Verschwiegenheit gehalten werden oder weil sie sich mangels Dritter, die Zeugen sein könnten, schlichtweg nicht aufklären lassen. Hofft man, dass man Langhoff jetzt, ohne den Schutz eines linken Kultursenators leichter loswird? Was man aus der Debatte, die niemanden unbeschadet hinterlässt, auch mitnehmen darf: Wer sich als Journalist für Machtspiele einspannen lässt, betreibt Machtmissbrauch.