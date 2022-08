Andreas, 31 Jahre: Ich habe eine Frau kennengelernt, die in vielen Hinsichten perfekt ist. Wir sind meistens auf der gleichen Wellenlänge, Sex ist toll, eigentlich läuft alles. Allerdings bin ich innerlich noch sehr mit dem Ende meiner letzten Beziehung beschäftigt und merke, dass ich mich emotional nicht so richtig auf etwas Neues einlassen kann. Was soll ich tun?

Hallo Andreas! Ich verstehe, dass die Beschäftigung mit dem Ende Ihrer letzten Beziehung Sie noch sehr in Anspruch nimmt. Da mir Informationen wie die Dauer der vorherigen Beziehung und die Zeit, die seit dieser vergangen ist fehlen, interpretiere ich Ihre Aussage so, dass die Trennung sehr schmerzhaft für Sie gewesen ist.

Der Verlust einer Partnerschaft kann ein schwerwiegendes, manchmal traumatisches Lebensereignis sein und bedarf Zeit und Raum zur Verarbeitung. Sich also ausreichend Raum dafür zu nehmen, ist mit Sicherheit hilfreich und auch lohnenswert. Denn eine eingehende Reflektion darüber, was erlebt worden ist, bietet die Möglichkeit, sehr viel über sich selbst und eigene Beziehungsmuster zu lernen. Nützliche Fragen hierfür könnten sein: Wie habe ich mich in der Beziehung gefühlt, was tat mir gut und was weniger, was von dem wünsche ich mir auch in meinen zukünftigen Beziehungen? Welche Rolle hatte ich in meiner Partnerschaft? Erkenne ich Muster, passieren mir bestimmte Dinge immer wieder?

Ein Neubeginn kann das Selbstbewusstsein stärken

Meiner Erfahrung nach ist es durchaus möglich, sich auch während einer neuen Beziehung mit der vergangenen Partnerschaft zu beschäftigen. Sich nach der Trennung schnell wieder auf eine andere Person einzulassen, kann sogar positive Effekte mit sich bringen. Es lässt sich feststellen, dass der Neubeginn dem häufig nach Beziehungsende einsetzenden Einsamkeitsgefühl entgegenwirkt und auch das Selbstbewusstsein gestärkt wird.

Wie offen ist Ihre aktuelle Partnerin dafür, hin und wieder auch über die Geschehnisse während der von Ihnen erlebten Trennung zu sprechen? Ich gebe zu bedenken: Das möchte, kann und muss auch nicht jeder können. Wenn ihr das nicht möglich ist und/oder Sie das nicht wollen – mit wem ist es Ihnen stattdessen möglich, über das Erlebte zu sprechen? Wie haben Sie bisher Trennungen verarbeitet, was war hilfreich für Sie?

Ich habe mich gefragt, was es eigentlich für Sie bedeutet, sich „nicht richtig einlassen“ können? Sind Sie vielleicht weniger verliebt in diese neue Frau, als Sie denken sein zu müssen? Manch eine Liebe wächst langsam und braucht Zeit, ist deshalb aber nicht weniger beständig und bedeutend. Dennoch ist es wichtig, so denke ich, fair zu bleiben. Wenn Sie tatsächlich trotz Zeit, Gesprächen und der Auseinandersetzung mit sich selbst Schwierigkeiten haben, stärkere Gefühle für Ihre Partnerin zu entwickeln, dann sollten Sie ehrlich sein und das auch kommunizieren.