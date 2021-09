Berlin - Umfragen sind allgegenwärtig, vor allem jetzt vor der Bundestagswahl. Wie Deutschland denkt und wählt, versprechen sie zu enthüllen. Neben den altbekannten Instituten wie Forsa, Infratest Dimap oder Forschungsgruppe Wahlen gibt es neuere, die ihre Aussagen auf der Basis von Online-Umfragen treffen. YouGov etwa, und das Berliner Start-up Civey. Doch der Statistiker Rainer Schnell von der Universität Duisburg-Essen bezeichnet Online-Umfragen als unwissenschaftlich und nicht aussagekräftig. Diese Methodenkritik sollte einen hellhörig machen. Denn Umfrageergebnisse dienen auch Politikern oder Unternehmern als Argumente, Wahlprognosen können Wahlentscheidungen beeinflussen.

Herr Schnell, was ist Ihrer Meinung nach das Problem bei Online-Umfragen?

Es gibt keine Möglichkeit, bei Online-Umfragen Zufallsstichproben zu ziehen. Aber die Statistik hat Möglichkeiten der Verallgemeinerung einer Stichprobe nur dann, wenn man eine echte Zufallsstichprobe hat.

Die Verallgemeinerung, von der Sie sprechen, steckt in dem gern verwendeten Begriff „repräsentativ“?

Korrekt.

Und was genau ist eine Zufallsstichprobe?

In Deutschland gibt es zum Beispiel den Mikrozensus. Das ist eine Ein-Prozent-Stichprobe, und das macht man, indem man etwa Straßenzüge zufällig auswählt. Innerhalb der ausgewählten Fläche werden dann alle befragt. So wird zum Beispiel die Arbeitslosenquote berechnet, und das funktioniert. Wenn man aber stattdessen auf Autobahnraststätten Fragebögen auslegt – das ist jetzt bildlich gesprochen –, dann hat man nur die, die an den Autobahnraststätten vorbeikommen und die Bögen ausfüllen. Und genau das passiert bei einer Online-Befragung. Die Institute, die dieses Instrument nutzen, wählen nicht aus, sondern veröffentlichen im Netz Aufrufe, sich an einer Befragung zu beteiligen. Und dann melden sich Leute, die über die entsprechenden Seiten im Internet stolpern.

Und die das Internet überhaupt nutzen. Die Zahl der Internetnutzer nimmt ja ab, je älter die Menschen werden, oder?

Die Internet-Nutzung nimmt mit zunehmenden Alter dramatisch ab. Aber die Altersverteilung wird erheblich unterschätzt. Und damit das Ausmaß der Bevölkerungsteile, die durch Online-Umfragen ausgeschlossen werden. Daran ist zum Teil auch das Statistische Bundesamt schuld, das alle über 65-Jährigen in einer Gruppe zusammenfasst. Aber diese Gruppe ist extrem heterogen. Ein Drittel hat kaum Einschränkungen, und die haben auch mit der Internetnutzung kein Problem. Aber es gibt in der Gruppe auch Leute, die an Schläuchen hängen und das Bett nicht mehr verlassen.

Wie könnte man denn besser differenzieren?

Genauer wird es, wenn man in Fünf-Jahres-Schritten differenziert. 1,4 Millionen Menschen sind zwischen 85 und 90 Jahre alt, 652.000 Personen sind älter als 90 Jahre. Aber das ist wenig präsent. Dabei sind die über 90-Jährigen mehr, als es Einwohner im Bundesland Bremen gibt. Unternehmen wie Civey machen da einen Taschenspielertrick. Sie sagen, wir haben Leute, die über 65 und auch über 85 sind. Aber das sind die Leute ohne Einschränkungen. Die Leute, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, aber auch hinsichtlich ihres Einkommens und ihrer kognitiven Möglichkeiten – die haben die nicht. Was sie dann machen: Sie ersetzen kranke Alte durch gesunde Alte. Das funktioniert nicht.

Ist das das, was man als nachträgliche Gewichtung bezeichnet?

Genau. Man zieht eine Stichprobe und sieht: Der Anteil der über 65-Jährigen ist zu klein. Statt 20 Prozent, sind es vielleicht nur zehn Prozent. Civey und andere multiplizieren dann das, was sie haben, einfach mal zwei oder mal drei oder vier. Jeder 65-Jährige wird mehrmals gezählt, um auf die Prozentzahl zu kommen, die sie haben wollten. Das löst aber das Problem nicht.

Zur Person Der Sozialwissenschaftler Rainer Schnell, Jahrgang 1957, ist Inhaber des Lehrstuhls für Sozialwissenschaftliche Methoden/Empirische Sozialforschung im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen.

Sein Buch „Survey-Interviews: Methoden standardisierter Befragungen“ erschien 2019 bereits in 2. Auflage. Der Band „Methoden der empirischen Sozialforschung“ wurde schon elfmal aufgelegt.

Ist das das einzige Problem bei Online-Umfragen?

Nein. Die Selbstrekrutierung ist auch ein zentrales Problem. Auch die Bildung wirkt. Eine Variable, die einen sehr starken Einfluss auf Beteiligung an staatlichen Umfragen hat, ist Langzeitarbeitslosigkeit. Wer lange arbeitslos ist, glaubt nicht, dass der Staat seinen Job macht und ihn deshalb unterstützen sollte. Je bildungsferner und einkommensschwächer die Schichten werden, desto geringer ist die Beteiligungsbereitschaft. Und wer sehr hohe Einkommen hat – Selbständige, Ärzte – die beteiligen sich auch nicht. Wer für zehn Minuten 500 Euro abrechnen kann, nimmt sich nicht die Zeit für ein zwanzig Minuten langes Interview, mit dem er vielleicht sein Mütchen kühlen kann.

Man könnte sich als Teilnehmer an einer Online-Umfrage auch eine falsche Identität geben, oder?

Genau. Es gibt zwar keine Studien dazu, aber es gibt Hinweise darauf, dass es zumindest bei einigen Instituten, die Online-Befragungen machen, Verabredungen derart gibt, dass Angehörige bestimmter Parteien andere Mitglieder auffordern, sich registrieren zu lassen, mit Merkmalen, mit denen sie hoch gewichtet werden.

Welche Merkmale sind das?

Meine Empfehlung ist: Bewerben Sie sich als 85-jähriger Mann mit geringer Bildung und hohem selbstständigem Einkommen. Wenn Sie das plausibel machen können, kriegen sie das Gewicht von fünf, sechs, sieben, acht oder neun Personen. Mit fünf oder sechs Leuten, die da mitmachen, kann man eine Schätzung schon verändern.

Welcher Partei trauen Sie denn eine solche Strategie zu?

Eher Parteien im rechten Spektrum.

Bei Umfragen wird ja immer mit Abweichungen gerechnet, wenn es um Wahlumfragen geht, heißt es, dies sei eine Momentaufnahme, es gebe noch Unentschlossene. Liegt der Prozentsatz der möglichen Abweichungen bei Online-Umfragen höher als bei Zufallsstichproben?

Alles, was wir über Online-Stichproben wissen – auch international – deutet darauf hin, dass diese systematisch danebenliegen. Interessant, dass das Politiker und Medien nicht zur Kenntnis nehmen.

Auf der Webseite von Civey sind deren Kunden aufgeführt: Spiegel, Zeit, Tagesspiegel. Setzen diese Medien mit ihrer auf diesen Umfragen basierenden Berichterstattung nicht ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel?

Das tun sie. Als Civey angefangen hat, mit dem Spiegel zusammenzuarbeiten, habe ich aufgehört, ihn zu lesen.

Online-Umfragen sind wahrscheinlich günstiger als Zufallsstichproben und schneller zu verwirklichen.

Wenn Sie billig eine Zahl wollen, sag ich Ihnen eine: zwölf. Das war jetzt sehr schnell und sehr billig. Aber das Entscheidende ist doch, dass die Zahl stimmt. Und diesen Nachweis liefern diese Institute nicht. Umfragen im Internet sind unglaublich billig. Ein Click einen Cent. Bei wissenschaftlichen Studien wie etwa dem European Social Survey kostet ein Interview mindestens 100 Euro. Da kommt man bei 2000 Befragten, die man für so etwas braucht, rasch in Regionen, die man nicht mehr bezahlen will.

Bekommt man nicht auch bei Online-Umfragen wenigstens einen Trend?

Schauen Sie sich mal die derzeitigen Wahlprognosen an. Wenn man da eine Abweichung von fünf Prozent hat, dann kann das etwa für die SPD, wenn sie bei 20 Prozent liegt, 15 oder 25 Prozent bedeuten. Dafür gibt man doch kein Geld aus. Das zu erheben, ist sinnlos. Wenn man das genauer haben will, muss man viel Geld ausgeben und es dauert. Weil die Bevölkerung so schwer erreichbar geworden ist, dauert eine vernünftige Datenerhebung mindestens drei Monate.

Sie halten Online-Wahlumfragen also für sinnlos?

Jeder ernstzunehmende Statistiker wird Ihnen genau das sagen. Das ist keine Forschung, das ist Infotainment. Forsa hat zum Beispiel, als das Triell stattfand, die Umfrageergebnisse dazu veröffentlicht. Das heißt, sie hatten eine Erhebungszeit von wenigen Stunden. Das ist nicht wissenschaftlich belastbar. Das ist eine Show.

Umfrageergebnisse haben auch einen Einfluss auf Wähler, oder? Es gibt manche, die auf Grundlage der Umfrageergebnisse taktisch wählen.

Dazu gibt es keine empirischen Studien, aber natürlich wird es einen Einfluss haben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es für Ihre Partei knapp wird, gehen Sie mit größerer Dringlichkeit wählen. Diese Umfragen können also sogar einen Einfluss darauf haben, ob man überhaupt wählen geht.