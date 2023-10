Michael Wolffsohn: Psychologisch ist der Terror der Hamas nachvollziehbar, politisch töricht

Jüdische Existenz ist seit 3000 Jahren eine Existenz auf Widerruf, daran habe auch die Gründung des Staates Israel nichts geändert, sagt der in Tel Aviv geborene Historiker und Publizist Michael Wolffsohn. Hier spricht er darüber, warum das Land trotzdem für alle Juden eine Lebensversicherung ist und warum er hofft, dass Israels Ministerpräsident Netanjahu diese tiefe Krise nicht übersteht.

Sie haben Israel immer als Lebensversicherung für alle Juden auf der Welt bezeichnet. Gibt es diese Lebensversicherung noch?



Es gab sie, es gibt sie, und es wird sie geben. Denn die Lebensversicherung bezieht sich auf die innenpolitischen Rahmenbedingungen für Juden. Der Zionismus ist nie die Antwort auf außenpolitische Bedrohungen der jüdischen Gemeinschaft gewesen. Aber dass Juden von der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft abhängig sind, in der sie lebten – das hat sich durch die Gründung des Staates Israel verändert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zwanzig Prozent der in Frankreich lebenden Juden sind seit dem Jahr 2000 nach Israel ausgewandert, weil es in Frankreich immer häufiger zu antisemitischer Gewalt gekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als französischer Jude jetzt tun würde.



Israel ist der Bedrohung von außen ausgesetzt, und in den Diasporastaaten, allen voran Frankreich, sind Juden massiven Attacken ausgesetzt, bis hin zur Ermordung. Wie man diese Gefahren einschätzt, ist subjektiv. Objektiv ist es so, dass man hinsichtlich der inneren Rahmenbedingungen in Israel als Jude nicht gefährdet ist, in Frankreich aber sehr wohl, so dass man überlegen muss, ob man bleibt oder nicht. Jüdische Existenz ist seit 3000 Jahren Existenz auf Widerruf. Daran hat sich leider trotz der Staatsgründung Israels nichts geändert.

Meron Mendel hat am Tag nach dem Anschlag in der FAZ ein Telefongespräch mit einem Freund in Israel beschrieben. Er schrieb, dass es ihm unverschämt erschienen sei, dass er gleich ins Bett gehen und in aller Sicherheit einschlafen werde. Sein Bett steht in Frankfurt am Main, in Deutschland. Gerade scheint Deutschland für Juden sicherer zu sein als Israel, oder?



Das kommt darauf an. Wenn Herr Mendel auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln schliefe, sähe das anders aus. Und es ist auch nicht empfehlenswert, als erkennbarer Jude durch das Frankfurter Bahnhofsviertel zu gehen. Die Bedrohung von Juden in Deutschland ist zwar jetzt geringer als die von Israelis um den Gazastreifen herum oder auch an anderen Orten in Israel, aber zu sagen, dass Deutsch-Juden nicht gefährdet wären, ist eine abenteuerliche und von der Empirie freie Behauptung.

Stefan Obermeier Michael Wolffsohn Der Historiker Michael Wolffsohn, geboren 1947 in Tel Aviv, ist der Sohn einer 1939 nach Palästina geflüchteten jüdischen Kaufmannsfamilie. 1954 zog er mit seinen Eltern nach West-Berlin. Seinen Militärdienst leistete er in Israel ab. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Volkswirtschaft an der Freien Universität Berlin, der Universität Tel Aviv und der Columbia University in New York City. Von 1981 bis 2012 lehrte er an der Universität der Bundeswehr in München.



Michel Wolffsohn ist Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze. Zuletzt sind von ihm erschienen „Eine andere jüdische Weltgeschichte“ (Herder 2022) und „Ewige Schuld? 75 Jahre deutsch-jüdisch-israelische Beziehungen“ (Langen Müller, 2023).

Die Schriftstellerin Zeruya Shalev wirft Netanjahu vor, das Land gespalten und damit verletzlich gemacht zu haben. Es habe Soldaten gegeben, die nicht mehr zum Dienst erscheinen wollten, solange Netanjahu im Amt ist. Wie sehen Sie das?



Es ist unstrittig, dass Netanjahu das Land gespalten hat. Die Massen haben bis zum Ausbruch des Kriegs 39 Wochen hintereinander protestiert. Es waren Hunderttausende. Die israelische Armee ist eine Volksarmee. Wer das Volk spaltet, spaltet die Armee. Das hat dazu geführt, dass sehr viele Reservisten angekündigt haben, nicht zum Reservedienst zu erscheinen. Die Berufsoffiziere brauchten Zeit, Kraft und Nerven, um die eigenen Leute wieder zu motivieren. Diese Zeit und Energie gingen in Bezug auf die Beobachtung der Außenwelt und die von dort drohende Gefahr verloren. Das ist die operativ-militärische Folge dieser gesellschaftlichen Spaltung, von der viele gesagt haben, dass sie genau zu diesem Szenario führen könnte, das wir seit dem 7. Oktober haben. Es war vorhersehbar.

Im Moment wird es wahrscheinlich keine Reservisten geben, die nicht zum Dienst erscheinen. Rücken die Israelis wieder zusammen?



Zeitweise ist die innere Spaltung überwunden. Aber grundsätzlich ist die israelische Gesellschaft gespalten, auch ohne Netanjahu und die jetzige Koalition. Die Spaltung verläuft zwischen Religiösen, Orthodoxen und Ultraorthodoxen auf der einen Seite und den säkularen Juden auf der anderen Seite. Wobei sich die extrem nationalistischen Kräfte aus koalitionspolitischen und ideologischen Gründen den Religiösen anschließen oder umgekehrt, sich die Religiösen den Ultranationalisten anschließen. Netanjahu hat diese fundamentale Spaltung durch seine Koalitionsarithmetik und seine justizpolitischen Überlegungen allerdings verschärft. Und auch in Bezug auf die Justizpolitik ist die Spaltung fundamental, aber sie ist in keiner Weise nur auf Israel bezogen.

Was meinen Sie?



Die Auseinandersetzung bezüglich der Gewichtigkeit der drei Gewalten in einer Demokratie ist ein Dauerthema in Demokratien. Das ist nicht nur in Israel zu beobachten, sondern auch in Ungarn, Polen, den USA, wo die Besetzung des Supreme Court immer wieder zu massiven innenpolitischen Auseinandersetzungen führt. In Deutschland wird diese Auseinandersetzung längst nicht so scharf geführt, aber es gibt immer wieder Überlegungen, ob es im Sinne der demokratischen Grundsätze tragbar ist, dass das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort hat. Das ist eine Grundsatzfrage seit es Demokratien gibt, das heißt, seitdem es die amerikanische Demokratie gibt. Erstmals ist diese Frage 1803 in den USA gestellt worden. Das ist so ausgegangen, dass der Supreme Court das letzte Wort hat, ebenso wie in Deutschland, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Aber das war nie unumstritten.

Wobei diese Bestrebungen in Ungarn oder Polen meist als Bedrohung für die Demokratie interpretiert werden.



Das wird immer wiederholt, ist aber demokratiehistorisch völlig falsch. Denn die Frage, wer in einer Demokratie das letzte Wort hat, ist eine Urfrage. Die Legislative, also das Parlament, und die Exekutive haben ihr Mandat direkt vom Volk. Das oberste Gericht ist indirekt durch das Volk legitimiert, nämlich durch die Volksvertreter. In Deutschland wird eine Hälfte des Bundesverfassungsgerichts bekanntlich vom Bundestag und die andere Hälfte vom Bundesrat ausgewählt. In Israel aber haben die obersten Richter keinerlei Legitimation durch das Volk. Sie werden durch Kooptation der eigenen Zunft bestimmt. Das bedeutet ein dramatisches Demokratiedefizit. Dass das bislang segensreich gewesen ist, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Sicherheit Israels 2008 zur deutschen Staatsräson erklärt, ihr Nachfolger Olaf Scholz hat das aufgenommen. Was ist diese Aussage jetzt wert?



Sie war nie viel wert. Wenn Israels Sicherheit von der Bundeswehr abhinge, könnte man gleich das Licht ausmachen. Israel ist in Bezug auf Hochtechnologie Deutschland derzeit haushoch überlegen. Deutschland wird momentan durch das Raketenabwehrsystem Arrow 3 von Israel geschützt. Das Versagen der israelischen Sicherheitskräfte bei dem Terrorangriff der Hamas widerlegt nicht die Erfolge Israels in der Terrorbekämpfung, davon profitiert auch die Bundesrepublik.

Michael Wolffsohn Stefan Obermeier

Viele sprechen jetzt von einer Zeitenwende für Israel. Sehen Sie das auch so?



Nein. Wenn man sich die Strategie der Palästinenserführung seit mehr als 100 Jahren anschaut, muss man zu folgender Feststellung kommen: Die Gewalt, die immer wieder angewandt wurde, war im Grunde genommen völlig unpolitisch. Sie war brutal, sie war mehr oder weniger erfolgreich, was das Töten angeht. Aber im Sinne des politischen Ziels, einen Palästinenserstaat zu gründen, hat sie nichts gebracht. Krieg mit einem politischen Zweck zu führen – das haben die Palästinenser nie geschafft. Sie haben es geschafft, im rein militärisch-handwerklichen Sinn immer geschickter zu werden, immer erfolgreicher im Sinne von Racheaktionen. Auch der jetzige Terrorangriff ist als Racheaktion durchaus nachvollziehbar, auch wenn meiner Meinung nach Brutalität nie zu akzeptieren ist. Psychologisch ist der Terrorakt nachvollziehbar, politisch ist er töricht.

Wie geht es weiter? Übersteht Netanjahu das?



Ich vermute nicht. Seine Position wackelte ja bereits vor dem terroristischen Angriff. Und nach einem solchen Desaster werden die Akteure in seiner eigenen Partei, die schon vorher an seinem Stuhl sägten, dieses intensivieren und möglicherweise – aus meiner Perspektive: hoffentlich – Erfolg haben. Das würde dazu führen, dass eine andere Koalition in Israel möglich wäre. Nämlich von der mehrheitlich säkularen Likud-Partei, die religiösen Anliegen gegenüber offen ist, plus der Oppositionsparteien von Lapid und Gantz und anderen kleinen Gruppierungen. Das würde eine Mäßigung in der Rechts- und der Religionspolitik bedeuten, und das wiederum bedeutet eine Befriedung der innenpolitischen Situation in Israel. Und auch ein stärkeres Entgegenkommen der israelisch-arabischen Bevölkerung gegenüber.

Sehen Sie für den Nahostkonflikt eine Lösungsperspektive?



Oh ja. Derzeit normalisiert sich die Beziehung zwischen dem ökonomisch potentesten und wichtigsten arabischen Staat Saudi-Arabien und Israel. Saudi-Arabien hat wenige Wochen vor dem terroristischen Überfall seinen Botschafter in Jordanien gleichzeitig zum Botschafter in Palästina, also dem Gebiet, das so genannt wird, und zum Generalkonsul in Ost-Jerusalem ernannt. Aber der Sitz und die Residenz des Botschafters befinden sich in Amman. Politisch bedeutet das sehr viel, nämlich, dass das Westjordanland als Teil Jordaniens betrachtet wird und Jordanien als palästinensischer Staat. Und das ist realistisch, denn 75 Prozent der jordanischen Bevölkerung sind Palästinenser. Es bahnt sich hier eine Art Staatenbund zwischen einem dann entmilitarisierten Westjordanland und dem Königreich Jordanien an. Und was Gaza angeht, gibt die Geografie die Antwort. Es wird als eine Art Kanton mit Ägypten verbunden sein.

Was geschieht mit den Siedlern im Westjordanland?



Die kann man nicht umsiedeln. Aber wenn es in Israel zwei Millionen Palästinenser, genannt israelische Araber, gibt, warum sollen dann nicht 700.000 Juden im Westjordanland leben?

Wären die Siedler wirklich bereit, in einem Bundesstaat zu leben, der Jordanien zugeordnet ist, wo die Palästinenser die Mehrheit haben?



Wenn sie das nicht akzeptieren, kann man ja von israelischer Seite Sanktionen verhängen, den Siedlern die Staatsbürgerschaft entziehen und die Unterstützung der Infrastruktur, den Schutz. Dann gibt es keine Siedlerschulen, keine Siedlerstraßen. Dann trocknet man die Siedler aus.

Wie geht es in der konkreten Situation in Israel weiter?



Fraglich ist, ob die libanesische Hisbollah, die eine Marionette des Iran ist, passiv bleibt. Das gleiche gilt für die andere Marionette des Iran, den syrischen Diktator Assad. Und die Frage ist, was der Iran macht, der das Ganze konzipiert hat. Es gibt dafür eindeutige Beweise: Bei der Technologie für die Ausschaltung der israelischen Überwachungskameras haben die Iraner mitgespielt. Die iranische Führung hat erkannt, dass Israel verwundbar ist, die Hamas war ohnehin auf Rache programmiert, und der Iran hat erkannt, dass in Israel die Vorbereitungen für einen Schlag gegen den Iran auf Hochtouren liefen, um dessen atomares Potenzial zu zerstören. Die Regie des Iran war meisterhaft. Sie haben die Hamas vorgeschickt, und nun wird Israel auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, den Iran militärisch zu treffen. Dass Präsident Biden einen Flugzeugträger in das östliche Mittelmeer geschickt hat, ist ein Signal an den Iran, nicht aktiv zu werden. Würde aber Israel nach militärischer Besiegung der Hamas doch einen Schlag gegen den Iran wagen, würde das eine Dynamik auslösen, aus der sich die Amerikaner nicht herauslösen können.

Was hätte das für Folgen?



Es wäre schrecklich, es wäre blutig, aber die weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Konsequenzen einer solchen hoffentlich vermeidbaren Entwicklung halte ich für begrenzbar. Der Iran ist kein strategischer Lieferant von Erdöl und Erdgas. Und er hat noch keine Möglichkeit, Israel atomar zu treffen.