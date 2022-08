Der Zustand des am Freitag durch mehrere Messerstiche schwer verletzten Salman Rushdie bleibt kritisch. Das teilte sein Sohn Zafar Rushdie auf Twitter mit, verbunden mit der für seine Anhänger tröstlichen Botschaft, Salman Rushdies „üblicher kämpferischer und aufsässiger Sinn für Humor“ sei intakt. Die Verletzungen aber seien „schwerwiegend und lebensverändernd“.

Am Montag gab es eine erste offizielle Reaktion aus dem Iran. Sie war lang erwartet, nachdem sich in iranischen Zeitungen und auf Internetseiten bereits hämische Botschaften gefunden hatten.

Die iranische Nachrichtenagentur Isna zitiert den Außenamtssprecher Nasser Kanaani so: „Es gibt keine Verbindung zwischen dem Iran und dem Täter.“ Rushdie habe mit seinem Werk nicht nur den Iran, sondern Muslime weltweit beleidigt, sagte Kanaani. Er bezieht sich auf den Roman „Die satanischen Verse“, den der damalige iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini 1989 zum Anlass für eine Fatwa gegen Rushdie nahm, die einem Mordaufruf gleichkam. „Bei diesem Angriff ist niemand anderer als Salman Rushdie und seine Unterstützer verantwortlich zu machen oder gar zu verurteilen“, sagte Kanaani weiter. Niemand habe das Recht, der Islamischen Republik Iran die Schuld zuzuweisen. „Rushdie selbst ist für den Anschlag verantwortlich.“

Recherchen über den Attentäter

Der Iran ist übrigens das Land, in dem im Juli die international renommierten Filmemacher Mohammad Rasoulof, Mostafa Al-Ahmad und Jafar Panahi inhaftiert wurden, nachdem sie das Ende der Polizeigewalt gefordert hatten. Ein Tatmotiv des Rushdie-Angreifers hat die US-amerikanische Polizei noch nicht bestätigt. Das Internetportal Vice News berichtete am Sonntag, er habe in sozialen Medien Kontakt zu den iranischen Revolutionsgarden gehabt. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der Iran an der Organisation oder Durchführung des Angriffs beteiligt gewesen sei.

Unterdessen sind in vielen Ländern Stimmen der Solidarität mit dem angegriffenen Autor vernehmbar. Der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy, langjähriger Freund Salman Rushdies, erinnert in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung daran, wie der Schriftsteller sich bisher für Menschenrechte und freie Meinungsäußerung weit über seinen Fall hinaus eingesetzt hat. So verfassten sie zu Beginn des Ukraine-Kriegs einen Aufruf zu Sanktionen gegen Russland, Rushdie sprach zum Beispiel Sting und Sean Penn an, sich diesem anzuschließen. Lévy hat einen konkreten Vorschlag: „Dem Autor der ,Satanischen Verse‘ soll die höchste Auszeichnung für Schriftsteller verliehen werden: Er sollte den Nobelpreis für Literatur erhalten. Niemand verdient ihn heute mehr als Salman Rushdie. Diese Kampagne beginnt heute.“

Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood, die zu den Unterzeichnern jenes offenen Briefs gegen Putins Angriff auf die Ukraine gehört, wendet sich mit einem emotionalen Text im britischen Guardian an die Leser. Sie greift darin das Argument, der Schriftsteller sei selbst schuld, auf und erinnert an ein schädliches Gerede in anderen Fällen: „Ja, schade um die Vergewaltigung, aber warum trug sie diesen freizügigen Rock.“