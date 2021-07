Berlin - Die geheimnisvolle Macht des Hochwassers war 2002 noch in über 100 Kilometern Entfernung zu erspüren. Den Tag über war es in der niedersächsischen Südheide wie auch die Tage zuvor schwülwarm gewesen. Kaum vorstellbar, dass andernorts tagelanger Dauerregen kleine Bäche zu reißenden Strömen hatte anschwellen lassen. Beim Überqueren der Elbe bei Magdeburg hatten wir ein paar Tage zuvor gesehen, wie sich der Fluss in gemächlicher Langsamkeit, aber unaufhaltsam und bedrohlich ausgedehnt hatte.

In der uns milde stimmenden Abendluft befand sich kein stehendes oder fließendes Gewässer, und doch schienen die Mückenschwärme übers Land getragen worden zu sein, sodass uns, obwohl sehr viel weiter südwestlich, der Aufenthalt im Freien unmöglich geworden war. Entnervt zogen wir es vor, den Rest des Abends drinnen zu verbringen.