Neues von der Berliner Wohnraumkrise: Plötzlich wollten Abgeordnete das 8-qm-WG-Zimmer

Es begann damit, dass uns vor einem guten halben Jahr eine Eigenbedarfskündigung ins Haus flatterte. Unsere liebe langjährige Vermieterin Frau Wolle schrieb, es täte ihr schrecklich leid, aber ihr Sohn wolle in Berlin studieren. Leider, leider seien die Appartements in den Studentenwohnheimen durch irre lange Wartelisten geblockt und zudem so teuer, dass sie uns nun die 4-Zimmer-Wohnung nach 20 Jahren kündigen müsse. Sie wisse sich sonst nicht zu helfen.

Wir trösteten Frau Wolle und brachten in den folgenden Monaten jede freie Minute mit Besichtigungen zu. In den langen Schlangen in den Berliner Treppenhäusern lernten wir andere nette Wohnungssuchende kennen und trafen viele von ihnen immer wieder. Schließlich entstand eine Art Schwarzmarkt, und wir tauschten gute Tipps gegen gute Tipps. Wohnungen, die für einen selbst ungeeignet waren, waren für andere vielleicht ein „charmantes Juwel“. Wir ließen uns wissen, welche Agentinnen und Agenten menschliche Züge hatten und sich in ein Seitengeplänkel verwickeln ließen. Und eines Tages brachte uns ein solcher guter Tipp (von Vitali!) tatsächlich Glück.

Einsam und konkurrenzlos besichtigten wir an einem frühen Morgen eine Wohnung, die gerade von jungen Tschechen, Polen und Rumänen modernisiert wurde. Sie nickten gleichgültig auf unsere Fragen, zuckten die Schultern und sprachen kein Wort Deutsch. Sofort bewarben wir uns mit gut präparierten Unterlagen bei der Deutschen Wohnen um das Objekt. Und Wunder wie, wir bekamen für die kleine 2,5-Zimmer-Wohnung am Stadtrand zu horrender Miete den Zuschlag. Dazu muss ich sagen: Bekommen haben wir die neue Bude wohl nur, weil unser alter Kumpel Fred ein paar andere Papiere aufgemöbelt und geschönt hatte. Ja, was soll man machen, angesichts der Mietpreisexplosionen.

Welche Miethöhe kann man für ein 8-Quadratmeter-Zimmer ansetzen?

Best Friend Fred hatte auch eine schnelle Lösung für die für uns nun deutlich zu hohe Miete parat: Untervermietung. Hallo – was wollten wir, zwei Erwachsene, mit einem halben Zimmer? Ein Zimmer pro Person war völlig ausreichend. Für die freundliche Zustimmung des neuen Vermieters zu unserem Untervermietungswunsch zahlen wir nun zwar noch etwas mehr Miete, aber egal. Wir grübelten ein Weilchen darüber nach, welche Miethöhe man für ein 8-Quadratmeter-Zimmer heutzutage ansetzen kann. Wir studierten die WG-Zimmer-Angebote bei Ebay-Kleinanzeigen und WG-Gesucht. Für 16 Quadratmeter in Mitte zum Beispiel nahm da jemand locker 800 Euro, aber Wlan war schon drin im Preis.

Freundin 1, die wir über WhatsApp um Rat fragten, folgerte daraus: „Nehmt 500 und schaut, was passiert.“ Uns wurde schwindlig bei dieser Höhe. Wir selber hätten für das Mini-Zimmerchen maximal 250 angesetzt, mit Küchenbenutzung und Internet. „Seid Ihr verrückt!“, Freundin 1 war der Meinung, heute müsse sich jeder selbst der Nächste sein. Schließlich konnten wir uns mit 399 Euro Mietforderung anfreunden. Ja, was sollten wir machen, Haltung hin – Ethik her, wir waren selbst in einer pekuniär prekären Lage.

Und so inserierten wir: „WG-Zimmer, 8 qm, hell und freundlich. 399 Euro, mit Internet, Bad- und Küchennutzung.“ Freundin 2 hat sich, als sie von unserer Untervermietung hörte, erst einmal aus dem Kontakt mit uns zurückgezogen. Sie hält die Summe für Mietwucher und uns jetzt für Kapitalistenschweine. Freundin 3 haben wir die wirkliche Miethöhe für das Zimmerchen nicht genannt, wir halten dieses Detail zum Erhalt der Freundschaft einfach in der Schwebe.

Kleine, ruhige Übernachtungsmöglichkeit mit guter S-Bahn-Anbindung

Auf unsere WG-Zimmer-Anzeige meldeten sich, obwohl wir ausdrücklich eine Untermieterin ausgeschrieben hatten, zahlreiche Männer. Überraschenderweise waren es Bundestagsabgeordnete und Lobbyisten. Die suchten eine kleine, ruhige Übernachtungsmöglichkeit mit guter S-Bahn-Anbindung nach Mitte. Uns wurde plötzlich klar, dass wir in unserem uninteressanten Stadtteil eine sehr schnelle S-Bahn-Anbindung nach Mitte hatten. Unsere Mietforderung von 399 Euro für den „Tiny Room“ kam diesen Bewerbern vergleichsweise niedrig vor. Sie kannten andere Dimensionen von ihren Heimatwohnungen in München, Hamburg, Köln und so weiter. In Berlin verbrachten Politiker anscheinend die meiste Zeit in Büros und Sitzungsräumen und suchten nur ab etwa zwei Uhr nachts ein Bett.

Auf die Bewerbungen der Lobbyisten reagierten wir nicht. Die Bundestagsabgeordneten erschienen oft nicht zu den Besichtigungsterminen, weil sie unvorhersehbar plötzlich irgendwohin beordert wurden. Aber dann klappte es. Seit drei Wochen bewohnt Noa unser halbes Zimmer. Er/sie ist genderfluid und lebt als Minimalist. Er/sie kocht abends des Öfteren für uns Aufläufe aus geretteten Lebensmitteln. Dafür haben wir seine/ihre Miete etwas reduziert. Er/sie ist wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in im Bundestag und schreibt seine/ihre Doktorarbeit – über die Wohnraumkrise in Deutschland.