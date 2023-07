Ostler of Color: Solidarität und Rassismus im Bruderland DDR

Die Journalistin Julia Oelkers und die Historikerin Isabel Enzenbach haben für ihr Onlineprojekt De-Zentralbild private Fotos und Erinnerungen von 30 Menschen gesammelt, die als Migrantinnen und Migranten in der DDR gelebt haben. Immer wieder sind sie bei Recherchen auf dieselben Fotos gestoßen, die aus dem Archiv der DDR-Bildagentur Zentralbild stammen und heute kostenlos zur Verfügung stehen. Damit wird ein relativ einseitiges und zensiertes Bild vom Leben der Migranten in der DDR reproduziert. Die beiden erweitern diese visuelle Erinnerung mit Privatfotos, deren dazugehörige Hintergründe und Biografien sie recherchiert und in einer Onlineausstellung zusammengestellt haben. Wir haben die beiden zum Interview getroffen.