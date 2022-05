Am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam soll es im Jahr 2019 einen Fall von sexualisierter Belästigung gegeben haben. Das berichtet die Zeitung Die Welt.

Anfang März sei der Vorfall von Anna-Margarete Brenker, der Kanzlerin des Kollegs, in einer E-Mail an Lehrkräfte und Studierende bestätigt worden, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Artikel.

Den Recherchen der Welt zufolge soll Hartmut Bomhoff, damals Dozent am Abraham-Geiger-Kolleg, einem Studenten ein Video geschickt haben, in dem zu sehen ist, wie er ich selbst befriedigt. Das Video soll der Welt vorliegen. Bomhoff ist der Ehemann von Walter Homolka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs.

Das 1999 von Homolka mitgegründete Abraham-Geiger-Kolleg ist ein Rabbinerseminar, das an die Universität Potsdam angeschlossen ist. Es ist nach Abraham Geiger benannt, einem Vertreter des liberalen Judentums.