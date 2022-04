Wie groß auch immer der von Demoskopen erwartete Vorsprung Emmanuel Macrons vor Marine Le Pen ausfallen wird, es erschreckt allein schon, dass man eine von Demoskopen nicht ausgeschlossene Überraschung einkalkulieren muss. Wenn vier von zehn Französinnen und vor allem Franzosen rechtsradikal wählen, wenn eine „moderate“ Präsidentin aus einer unsäglichen politischen Familie ante portas steht und wenn eine Mehrheit der Linkswähler es aus Hass gegen Macron nicht übers Herz bringt, republikanische Disziplin zu üben, dann muss es schlecht um dieses Land bestellt sein: Die Rechte ist ein Haufen potenzieller Landesverräter, die Linke ein ideologischer Kadaver.

Um mit Letzterer zu beginnen: Jean-Luc Mélenchon, Ex-Senator und EU-Abgeordneter der von ihm gegründeten Partei „La France Insoumise“ (LFI: das unbeugsame Frankreich), ist ein entschiedener Gegner des Imperialismus – der Vereinigten Staaten. Die Mitgliedschaft seines Landes in der Nato möchte er beenden, die EU zum lockeren Staatenverbund abwickeln, den Kapitalistenknecht aus dem Elysée vertreiben. Mélenchon, der in den Umfragen um 15 Prozent dümpelt und nicht in die Stichwahl käme, ist alles, was Oskar Lafontaine hätte sein wollen und sogar können – der Chef einer Steinzeit-Linken, die den Schuss nie gehört hat.

Zu Putins imperialer Strategie hatte Mélenchon nach der Annexion der Krim und des Donbass nur zu sagen, die Amerikaner hätten ihre Provokationen bleiben lassen sollen. „Kein Krieg!“, twitterte der internetaffine Politiker, und predigte „Geduld – der Zusammenbruch der ukrainischen Wirtschaft, der Zerfall dieses Landes, das sich so schwer damit tut, eines zu sein – alles läuft auf den zu, der warten kann.“ Bis kurz bevor Putin es nicht mehr abwarten konnte, verurteilte der bei Jungwählern besonders beliebte Volkstribun die Provokationen der Nato, seit dem 24. Februar hat er grüne Kreide gefressen und sich als Volksfrontführer gegen Macron profiliert.

Frankreichs uralte russophile Obsession

Er war (und ist) wahrlich nicht der einzige nützliche Idiot des Kreml. Frankreich pflegt eine uralte russophile Obsession, die von der geopolitischen Lage zu Ende des 19. Jahrhunderts datiert, als man die preußischen und habsburgischen Rivalen umzingeln zu müssen meinte. Diese Idee wurde im Gaullismus wiederaufbereitet – mit einer „Force de frappe“ als Faustpfand, um die „Boches“ unter Kontrolle und die „Amis“ aus Europa rauszuhalten. Noch 2011 wollte die Regierung den Russen ein Schlachtschiff der Mistral-Klasse bauen, was nach der Krim-Annexion von François Hollande gecancelt werden musste. Aber die Zuneigung der Neogaullisten Nicolas Sarkozy und François Fillon, dem 2017 über eine Korruptionsaffäre gestolperten Gegenkandidat Macrons, blieb ungetrübt. Sarkozy sorgte sich um die ethnischen Russen im Donbass und radebrechte auf Russisch von einer gemeinsamen (eurasischen) Zivilisation. Fillon, der Duzfreund Putins, wollte ganz Russland vor den Atlantisten und Kalten Kriegern im Westen bewahren. Und da die präsidentielle Manie offenbar jeden Amtsinhaber im Elysée befällt, gerierte sich auch Emmanuel Macron lange als ehrlicher Makler und erklärte die Nato für hirntot. Nicht nur deutsche Sozial- und Christdemokraten haben einiges aufzuarbeiten.

Wurde schon in diesen Fällen die geostrategische Realpolitik ideologisch untermauert, kann man bei der extremen Rechten, dem Front national (FN), nunmehr Rassemblement national (RN), und Eric Zemmour, von einer großen weltanschaulichen Gemeinsamkeit sprechen. Das „wahre Frankreich“ – katholisch, weiß, heterosexuell, islamophob – stand bei Le Pen und Zemmour weltanschaulich bis zum 24. Februar im Schulterschluss mit dem Kreml, der sich großzügig mit Krediten und Trolls bedankte. Die Fototermine Le Pens mit Putin in der kürzlich eingestampften Wahlkampfbroschüre werden unter den Tisch gekehrt, auch ihre Bekundung von 2015, in Sachen Ukraine sei man in voller Übereinstimmung. Und Zemmour, dessen Kampagne zufällig unter dem Großbuchstaben „Z“ läuft, sieht in Russland weiterhin einen Partner für die Triade „famille, religion, patrie“, die er aus dem Kollaborationsregime Pétains in Vichy übernommen hat. Wladimir Putin gilt ihm als „autoritärer Demokrat“, genau das also, was er gern selbst sein würde. Zemmour bringt alle gegenrevolutionären und reaktionären Traditionen zusammen, die Frankreich seit dem Sturz der absoluten Monarchie hervorgebracht hat, und alle populistischen Strömungen, die die Republiken drei bis fünf bekämpft haben.

Die Bedeutungslosigkeit der Linken

Das scheinbar bunte Bewerber-Feld der Linken unterstreicht ihre Bedeutungslosigkeit: Anne Hidalgo, offizielle Kandidatin der Parti socialiste und seit 2014 Bürgermeisterin von Paris, vertritt das urbane und grüne Milieu, das von Yannick Jadot, Kandidat des Pôle écologiste, umworben wird, der schon für Europe Écologie Les Verts (EELV) im EU-Parlament saß und sich in einer Vorwahl gegen weiter links stehende Ökoparteien durchsetzte. Das weiter linksstehende und postkoloniale, auch „woke“ Sozialmilieu sollte die aus Französisch-Guyana stammende Christiane Taubira, 2012 bis 2016 Justizministerin, verkörpern, die sich für die gleichgeschlechtliche Ehe starkgemacht hatte und Sklaverei als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einstufen will. Nachdem Taubiras Versuch einer Internet-Vorwahl gescheitert war, musste sie ihre Kandidatur wegen fehlender Unterstützungsunterschriften zurückziehen. Übrig blieben außer einem Immer-noch-Kommunisten und einer seit Jahren rituellen Trotzkistin nur der Ex-Sozialist Mélenchon und sein verbohrter Linksnationalismus.