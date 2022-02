Nach einem wirren Facebook-Post, in dem der Schauspieler Robert Beyer die Kolonisierung Amerikas in einen Zusammenhang mit der Befreiung Nazideutschlands durch die Alliierten brachte und sozialdarwinistische Theorien implizierte, hat die Schaubühne am Donnerstagnachmittag eine Stellungnahme verschickt. „Dieser Post verharmlost den Massenmord an der indigenen Bevölkerung in Nordamerika“, heißt es in dem Schreiben, das den Post des langjährigen Ensemblemitglieds nicht zitiert. „Wir verurteilen ihn. Er steht im Widerspruch zur Haltung des Hauses.“

Wir müssen hier ein bisschen ausholen, um den auf den ersten Blick vielleicht läppischen, aber dann doch komplexen Vorgang aufzudröseln und ihm im besten Fall Erkenntnisse abzugewinnen. Dazu ist es leider auch nötig, den von dem Schauspieler verbreiteten Stuss weiterzuverbreiten.

Der Schwanz von Sitting Bull

In dem Post vom 10. Februar heißt es unter anderem: „Hätten wir den ,Indianern‘ ihr Land gelassen, gäbe es die USA nicht. Hätten die ‚Indianer‘ uns von den Nazis befreit? Der Fortschritt gewinnt fast immer. Und der Fortschritt hat die Moral fast immer auf seiner Seite. Die ‚Indianer‘ hatten die Zeit nicht auf ihrer Seite. Die Neandertaler auch nicht.“ Auch nachdem diese Aussagen in den Kommentaren hinterfragt wurden, hielt Beyer dagegen, griff die Kommentatoren an und stellte weitere Thesen auf: „Durch die gesamte Geschichte geht der rote Faden, dass die sogenannten Zivilisationen sich die ‚Wilden‘ und ‚Barbaren‘ Untertan machten. Bis heute. Und sobald man die ‚Wilden‘ und ‚Barbaren‘ unter Kontrolle hatte, diese keine Bedrohung mehr waren oder sind, gibt man ihnen beschützenswerte Namen wie Indigene. DAS ist zynisch. Damit hat man dem großen Indianerhäuptling Sitting Bull postfaktisch den Schwanz abgeschnitten und total die Würde genommen.“ Den Thread abschließend schrieb er: „Morgen lösche ich den gesamten Post. Kann man ja mit Euren Beiträgen nicht so stehen lassen. Hat Spaß gemacht.“

Nachdem PoC-Aktivistinnen und Mitglieder des Ensembles die Leitung der Schaubühne von diesem Post informiert hatten und diese laut dem Schreiben „unverzüglich das Gespräch mit Robert Beyer gesucht“ habe, löschte dieser den Post und entschuldigte sich am Dienstagnachmittag auf Facebook: „Es tut mir leid. Vor einigen Tagen habe ich auf Facebook einen Text gepostet, der viele Reaktionen hervorgerufen hat. Im Gespräch mit unterschiedlichen Menschen habe ich verstanden, wie tief er verletzt. Mir tut das leid. Ich werde zukünftig darauf achten, weniger verletzend zu kommunizieren und umsichtiger sein. In den kommenden Wochen werde ich an einem Diversityworkshop teilnehmen und ich werde mich auch sonst mit diesen Fragen vertiefter auseinanderzusetzen. Ich hoffe auf Vergebung, und ich weiß, dass das Zeit braucht und nur erbeten werden kann.“

Screenshot Die Entschuldigung Robert Beyers auf Facebook.

Nun also noch die offizielle Stellungnahme des Hauses: „Es tut uns leid. Gemeinsam mit Robert Beyer entschuldigen wir uns als Leitung des Theaters für die rassistischen und diskriminierenden Posts, die dieser auf seinem privaten Facebook-Account gepostet hat.“ Die Schaubühnenleitung fühle sich für die Aussagen unseres langjährigen Ensemblemitglieds insofern mitverantwortlich, als deutlich geworden sei, dass Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem auch vor unseren Theatertüren nicht Halt mache. Um den Rassismus zu bekämpfen, befinde sich die Schaubühne in einem intensiven Diversitäts- und Antidiskriminierungsprozess mit Vorträgen, Workshops, Coachings und Problemanalysen. Robert Beyer habe sich zur Teilnahme an einem Einzelcoaching zum Thema Rassismus und Diversität bereit erklärt. Die Pressemitteilung sei im Einverständnis mit Robert Beyer verschickt worden.

Recht auf Dummheit

In den sozialen Medien wird der Vorfall natürlich weiter diskutiert. Die einen zollen der Bitte um Entschuldigung Respekt, die anderen wollen einen ironischen Unterton hineinlesen. Wieder andere fühlen sich an die Methoden totalitärer Gesellschaften erinnert, in denen die öffentliche Selbstkritik ein Mittel der Züchtigung ist, oder sie machen sich über die Intelligenz von Schauspielern und über eine vermeintliche Überreaktion der Schaubühne lustig, durch die die Öffentlichkeit von diesem Post überhaupt erst erfahren habe.

Das aber könnte ein Punkt sein, der diesen Vorgang doch noch fruchtbar macht. Denn auch von den Verletzungen, die solche Äußerungen bei Menschen hervorrufen, die tagtäglich aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft Diskriminierungserfahrungen sammeln, hätte man ohne diese Entschuldigung vielleicht nicht erfahren. Klar geht das jetzt auf Kosten von Robert Beyer, der seit 22 Jahren zum Ensemble gehört und im Übrigen ein großartiger, handwerklich virtuoser Komödiant mit schnellem und bissigem Mundwerk ist und so manchen zynischen Figurentext zielsicher pointiert. Aber wer solch einen Unsinn verbreitet, soll ruhig auch erfahren, dass er Leuten damit wehtut. Das dürfte er jetzt mitbekommen und damit sein Recht auf Dummheit verwirkt haben. Möge sein Beispiel bei den vielen Diversity- und Rassismusworkshops, die landauf und landab immer häufiger abgehalten werden, als lehrreiches Beispiel herhalten. Beyer hat angekündigt, Facebook zu verlassen.