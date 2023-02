Roger Waters: Vom Rockstar zur unerwünschten Person

Pink-Floyd-Gründer Roger Waters steht derzeit stark in der Kritik: Ein Termin seiner aktuellen Tour in Krakau wurde bereits abgesagt, und auch in deutschen Großstädten wie Berlin, Köln oder Frankfurt fordern jüdische Organisationen oder lokale Politiker die Absage seiner Konzerte. Der Vorwurf: Der 79-Jährige sei Antisemit und „putintreu“. Was ist dran an den Vorwürfen, und wann wurde Roger Waters vom genialen Musiker zum streitbaren politischen Aktivisten?