Putin ist nicht Russland. Nach seinem Überfall auf die Ukraine sind in vielen russischen Städten Menschen auf die Straße gegangen, auch in Moskau, St. Petersburg, Nowosibirsk. „Nein zum Krieg“, riefen sie im Chor. In 44 Städten soll es Demonstrationen gegeben haben. Das erforderte Mut, denn die russische Regierung hat solche Demonstrationen verboten, auch haben viele Mitglieder der Opposition in den vergangenen Jahren das Land verlassen, diese ist also geschwächt. In den sozialen Medien sind Videos vom brutalen Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten zu sehen. Fast 2000 Menschen sind nach Angaben von OVD-Info, einem Menschenrechtsmedienprojekt, verhaftet worden.

People marching through central Moscow this evening chanting “No to War!” pic.twitter.com/BTQ3ZOGTan — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 24, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Mut beweist auch die Redaktion der Nowaja Gazeta, eine dreimal wöchentlich erscheinende überregionale Zeitung mit Sitz in Moskau. Sie gilt als eines der wenigen verbliebenen unabhängigen Medien im Land. Ihr Titelblatt mit der Schlagzeile „Russland bombardiert die Ukraine“ am Freitag war schwarz unterlegt. Dmitri Muratow, Gründer der Zeitung und zeitweilig auch ihr Chefredakteur, wendet sich auf der Webseite des Blatts mit einem kurzen Video-Kommentar an die Leser: Die Überschrift lautet: „Nowaja Gazeta ist gegen den Krieg“. „Wir sind alle im Büro der Redaktion versammelt, wir sind in Trauer“, sagt er. „Unser Land hat auf Befehl von Präsident Putin einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Und es gibt niemanden, der diesen Krieg stoppt, deshalb fühlen wir nicht nur Trauer, wir empfinden auch Scham. Der Oberbefehlshaber dreht den Nuklearknopf in seiner Hand hin und her, als handele es sich um den Schlüssel eines teuren Autos. Was kommt als Nächstes? Ein Nuklearschlag? Wie anders sollte man Putins Worte über Waffen, mit denen er einen Vergeltungsschlag ausführen will, interpretieren?“ Die Ausgabe der Nowaja Gazeta ist an diesem Freitag in zwei Sprachen erschienen, auf Russisch und auf Ukrainisch. „Denn wir werden die Ukraine niemals als Feindesland ansehen und die ukrainische Sprache wird für uns niemals die Sprache der Feinde sein.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der 60 Jahre alte Muratow ist 2021 für seine Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Sie sei eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden, hieß es in der Begründung der Jury. Mitarbeiter der widerständigen Redaktion sind immer wieder angegriffen, fünf von ihnen sind sogar ermordet worden, darunter Anna Politkowskaja.

Seine Botschaft, denn nichts anderes ist dieser Kommentar, beendet Dmitri Muratow mit den Worten: „Letztendlich kann nur eine russische Friedensbewegung diesen Planeten retten.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Oxxxymiron (@norimyxxxo) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Von einer russischen Friedensbewegung spricht auch einer der wichtigsten russischen Rapper: Oxxxymiron, eigentlich Miron Janowich Fjiodorow, Jahrgang 1985. Er hat ein entsprechendes Video auf seinem Twitter- und Instagram-Kanal gepostet, vor allem für junge Russen ist das von großer Bedeutung. Nicht nur, weil ihm auf Instagram mehr als zwei Millionen Menschen folgen. Er spricht seine Nachricht, während er durch die Straßen geht. Die Mütze seines schwarzen Hoodys hat er über den Kopf gezogen: „Ich weiß, dass die meisten Menschen in Russland gegen diesen Krieg sind”, sagt er. „Je mehr Menschen ihre wahre Haltung gegenüber diesem Krieg aussprechen, desto eher können wir diesem Horror ein Ende bereiten.“ Daran glaube er fest. Er ruft seine Landsleute dazu auf, sich zu einer Antikriegsbewegung zu formieren. Eine Inspiration dafür könnten die US-Proteste gegen den Vietnamkrieg sein. „Was jetzt geschieht, ist ein Verbrechen und eine Katastrophe“, sagt er, und fügte hinzu, dass er deshalb seine sechs ausverkauften Konzerte in Moskau und St. Petersburg absagen werde. „Ich kann euch nicht unterhalten, während russische Raketen die Ukraine treffen. Während die Bewohner von Kiew sich in ihren Kellern und den Metrostationen verstecken müssen, während Menschen sterben.“

Fjodorow ist russischer Jude, er hat als Kind in Essen gelebt, später in England, wo er in Oxford studierte. 2012 zog er nach Moskau.

Viereinhalb Millionen haben sich das Video auf Instagram bereits angesehen. Ob seine Einschätzung stimmt, dass die meisten Menschen in Russland den Krieg ablehnen, ist den Kommentaren zum Video nicht zu entnehmen. Es gibt Dank, aus Russland, aus der Ukraine, aber es gibt auch Widerspruch, der dem Narrativ Putins folgt. Eher scheint die russische Gesellschaft gespalten zu sein. Manche wollen auch nur wissen, wie sie das Geld für die Konzertkarten zurückbekommen können.

Auch andere prominente Russen haben sich in Russland und auf Russisch gegen den Krieg ausgesprochen, der Fernsehmoderator Iwan Urgant zum Beispiel postete einfach eine schwarze Kachel in seinem Instagram-Kanal mit mehr als neun Millionen Followern.

300 russische Journalisten unterzeichneten am Freitag einen Aufruf, den die Journalistin Elena Chernenko initiiert hat, die für die Tageszeitung Kommersant arbeitet. „Wir, die russischen Medienkorrespondenten und Experten, die über die russische Außenpolitik schreiben, verurteilen die Militäroperation der Russischen Föderation in der Ukraine. Krieg war noch nie eine Methode der Konfliktlösung und wird es auch nie sein, und es gibt keine Rechtfertigung dafür.“ Das Außenministerium schloss sie daraufhin aus dem Pressepool aus.

Auch russische Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten protestieren mit einem offenen Brief gegen die Militäraktion in der Ukraine. „Dieser fatale Schritt führt zu enormen Verlusten an Menschenleben und untergräbt die Grundlagen des etablierten Systems der internationalen Sicherheit. Die Verantwortung für die Entfesselung eines neuen Krieges in Europa liegt allein bei Russland. Es gibt keine vernünftige Rechtfertigung für diesen Krieg. Versuche, die Lage im Donbass als Vorwand für eine Militäroperation zu nutzen, sind nicht glaubwürdig. Es ist klar, dass die Ukraine keine Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes darstellt. (...) Die Ukraine war und ist ein Land, das uns nahe steht. Viele von uns haben Verwandte, Freunde und Kollegen in der Ukraine. Unsere Väter, Großväter und Urgroßväter haben gemeinsam gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Die Entfesselung des Krieges für die geopolitischen Ambitionen der russischen Führung, getrieben von zweifelhaften geschichtspolitischen Phantasien, ist ein zynischer Verrat an ihrer Erinnerung. (...) Durch die Entfesselung des Krieges hat sich Russland selbst zur internationalen Isolation, zur Position eines Pariastaates verurteilt. (...) Ein Krieg mit der Ukraine ist ein Schritt ins Leere. Wir sind uns bitter bewusst, dass unser Land, das entscheidend zum Sieg über den Nationalsozialismus beigetragen hat, nun zum Anstifter eines neuen Krieges auf dem europäischen Kontinent geworden ist. Wir fordern die sofortige Einstellung aller Militäraktionen gegen die Ukraine. Wir fordern die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität des ukrainischen Staates. Wir fordern Frieden für unsere Länder.“