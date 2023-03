Schiefe Gemälde nach Klebeprotest: Museum solidarisiert sich mit Klimabewegung

Im November war ein Klimt-Gemälde in dem Wiener Museum Ziel eines Angriffs von Klima-Aktivisten. Nun legt das Haus selbst Hand an.

Um einem Thema Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist es hilfreich, einen so genannten eigenen Dreh zu finden. Das gilt besonders, wenn das Thema einerseits abgegriffen, andererseits unfassbar ist und mit den Einflussmöglichkeiten und der Lebenswirklichkeit der Betroffenen auf den ersten Blick nichts zu tun hat. Oder nicht gleich. Die Rede ist vom Klima und seiner Erwärmung.

Das Wiener Leopold Museum hat einen solchen Dreh gefunden. Indem es die Werke von 15 bekannten Künstlern um eben jene Grad-Werte aus der Achse dreht, um die sich die Temperatur zu erhöhen droht. Was ein paar Grad ausmachen können, lässt sich auf diese Weise ästhetisch nachvollziehen. Schief ist schief. Das Sujet ist nicht unbekannt: Paulchen Panther versuchte einmal ein schief an der Wand hängendes Seegemälde waagerecht (also ins Wasser, wie wir Schreiner sagen) zu rücken – mit dem Ergebnis, dass das Meer samt Schiff aus der Rahmenecke ins Museum abfließt. Ein ähnlicher Begradigungsversuch eines Klinkenputzers in einem Fernsehsketch von und mit Loriot endet mit der Zerstörung der Wohnungseinrichtung.

Das Museum weist darauf hin, dass die Motive der Gemälde – Naturlandschaften aus der Atterseeregion, den Voralpen oder von der Atlantikküste – ohne Gegenmaßnahmen schon bald verschwunden sein könnten.

Mit dieser Aktion reagiert das Museum gemeinsam mit dem österreichischen Klimaforschungsnetzwerk CCCA auf einen Angriff von Klima-Aktivisten, die im November ein mit Glas geschütztes Klimt-Bild im Leopold Museum mit Öl beschüttet und sich an das Schutzglas geklebt hatten. Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger kritisierte die Aktion damals als kontraproduktiv.

Klimaaktivisten überschütteten im November im Leopold Museum das Gemälde „Tod und Leben“ von Gustav Klimt mit Öl LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

Heute sagt er: Museen würden nicht nur das kulturelle Erbe für kommende Generationen bewahren, sondern auch Konfrontationen mit unbequemen Themen ermöglichen. „In diesem Sinne erklären wir uns solidarisch mit den Bestrebungen der Klimabewegung“.Vielleicht werden sie damit weniger Aufmerksamkeit erzielen als die Aktivisten, aber sicherlich mehr Zuspruch. (mit dpa)