Ein im Wesentlichen erholter, möglicherweise verkaterter Brite mit leicht glasigen Augen, vielen Tätowierungen und einem Anglerhut will sich auf dem Heimflug von Ibiza die Urlaubslaune nicht durch langes Anstehen an den Sicherheitskontrollen am Heimatflughafen verderben lassen. Auf TikTok hat er ein Video hochgeladen, das in einer Art Reise-Lifehack zeigt, wie man sich das Anstehen im doppelten Sinn erspart. Der Mann zieht sich auf der Flughafentoilette die Schuhe aus, tut so, als hätte er sich den Knöchel verletzt und lässt sich von dem dafür zuständigen Personal in einem Rollstuhl an der Schlange vorbei durch die Sicherheitsschleuse schieben. Zwischendurch hat er Gelegenheit, eine Taschenflasche Klaren in eine Sprite und sich diese grinsend in den Hals zu kippen. Seine Begleitperson mit der Handykamera durfte offenbar auch mit.

Der Trick macht am Flughafen Heathrow offenbar Schule, wie britische Medien berichten. Heathrow-Geschäftsführer John Holland-Kaye berichtet im LBC-Radio von einer deutlich erhöhten Anzahl von Passagieren, die auf den Rollstuhlservice zurückgreifen würden. Das liege seiner Meinung nach auch an dem erhöhten Aufkommen an Simulanten. Holland-Kaye rät Passagieren, die wirklich nicht gehen können, ihren Bedarf rechtzeitig anzumelden und nicht erst, wie in der Hälfte der Fälle, erst im Flugzeug. Die Kapazitäten sind knapp.

Das glückliche Lächeln des jungen Mannes, wenn er sich, kaum ist er aus der Tür des Flughafens heraus, mit den Worten „Home sweet home“ von seiner Gehhilfe erhebt, könnte uns rasend machen. Dieser egoistische Macker nutzt die in Krisen- und Mangelzeiten ohnehin schon knapp bemessene Solidarität aus. Und wir Verantwortungsvollen laborieren schon an unserer Flugscham herum.

Wir verraten den Lesern der Berliner Zeitung den Trick übrigens nur, weil wir sie mögen und wissen, dass es unter ihrer Würde und ihnen moralisch undenkbar fern läge, auch nur darüber nachzudenken, ob sie ihn vielleicht selbst anwenden. Da mag der Flughafen noch so schlecht organisiert, die Schlange noch so lang, der Urlaub noch so nötig und die Zeit noch so knapp sein. Da mögen die Kinder quengeln, die Arbeiter am Gepäckband und die Rollen am Rollenkoffer streiken. Da mögen die Beine noch so tief in den Bauch rutschen. Niemals würde man sich in einen der bereitstehenden, frisch desinfizierten kunstledergepolsterten Rollstühle setzen und sich von noch so sonnigen und entspannten Servicekräften über die abgefeudelten glatten Flächen schieben lassen. Wehe!