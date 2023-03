Sogar in Schlumpfhausen veralten Geschlechterklischees

Die Fangemeinde der Schlümpfe ist in Alarmbereitschaft. Im Mai soll eine neue Reihe mit den kleinen blauen Wesen im Verlag Le Lombard erscheinen. Verschiedene Comiczeichner sind eingeladen, Bildergeschichten mit dem traditionellen, 1958 von dem Belgier Peyo zum Leben erweckten Personal in eigener Version zu gestalten. Den Anfang macht der 50-jährige Franzose Tébo.

Eigene Versionen? Ist denn am Schlumpf nicht alles ikonisch vollendet? Setzt der Fortschritt jetzt die Schere an sein blaues Stummelschwänzchen? Oder vergreift er sich an dem weißen Mützchen, dessen runder Zipfel nach vorn gerichtet sein muss? Letzteres geht auf die antike indogermanische Kopfbedeckungskultur zurück: Es handelt sich bei dem Modell um eines, das von der phrygischen oder seltener skythischen Mütze inspiriert ist, die wiederum ursprünglich aus einem gegerbten Stierhodensack hergestellt wurde.

Der Direktor des Verlags Le Lombard, Mathias Vincent, sieht sich auch sogleich bemüßigt, Tébos Reformwillen in die Bahnen der Tradition einzubetten, indem er ein Versprechen des Zeichners für die Nachwelt niederlegt: Der Zeichner, so Vincent, habe beteuert, dass er großen Respekt vor den Schlümpfen habe und sie nicht karikieren wolle.

Respekt ist die Währung des gelungenen Zusammenlebens. Papa Schlumpf strahlt mit seinem weißen Bart durchaus so etwas wie Würde aus, aber ja, auch die piepsigen Dreikäsehochs Schlaubi, Clumpsy, Torti, Schlaffi, Muffi, Fauli, Beauty, Hefty, Poety oder wie sie alle heißen, haben es verdient, dass man sich Respekt für sie abnötigt. Niemand soll aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert werden, auch wenn sie blau ist. Oder aufgrund seiner Körpergröße, auch wenn die Genannten mit ein bisschen Quetschen und Dehnen bestimmt allesamt in eine phrygische Mütze in ihren Originalmaßen passen würden.

Schlumpfhausen hat entschieden

Zu den Herausforderungen, vor die sich die Gesellschaft in Schlumpfhausen gestellt sieht, gehört die Tatsache, dass es lediglich eine Frau gibt: Schlumpfine, auch verniedlichend Schlumpfinchen genannt, im Original dafür ein bisschen verrotzter: Schtroumpfette. Tébo will ihr nun an die veralteten Attribute der Weiblichkeit. Wir verschonen die Leser mit den blutigen Kämpfen, die in Schlumpfhausen und unter den Le-Lombard-Mitarbeitern ausgefochten wurden, dürfen aber das Ergebnis mitteilen: Das Haar bleibt blond und lang, eingeknickt ist die Tradition vor den Stöckelschuhen: Schlumpfine geht fortan in den flachen, breiten und sehr bequem aussehenden Schuhen der Mehrheit. Das schlumpft besser.