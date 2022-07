Caro, 34: Mein Freund und ich sind seit sieben Jahren ein Paar und nach wie vor sehr glücklich miteinander. Es gibt allerdings ein großes Problem. Er will keine Kinder, ich aber unbedingt. Wir haben das Thema lange vor uns hergeschoben, vielleicht in der Hoffnung, dass einer von uns die Meinung mit der Zeit ändert, aber heute sind wir überzeugter denn je. Ich möchte mein Leben nicht ohne Kinder führen, aber kann mir andererseits auch nicht vorstellen, welche mit jemand anderem zu haben. Ich will keinen anderen Mann. Was raten Sie mir?

Liebe Caro, ihr seid zusammengekommen, als du 27 Jahre alt warst. Wahrscheinlich war die Kinderfrage da für dich noch kein Kriterium für deine Wahl. Wir Männer können ab der Pubertät unser ganzes Leben lang Kinder zeugen, auch wenn die Qualität unserer Spermien nachlässt und wir ab 65 Jahren sicher nicht mehr mit den lieben Kleinen auf dem Boden rumrutschen wollen und können. Für euch Frauen tickt die Uhr ab Mitte 30. Diesen sich langsam, aber mächtig aufbauenden Wunsch und Druck können manche Männer nicht so einfach nachzuvollziehen. Es klingt bei euch so, als hättet ihr schon ausführlich über alle Für und Wider gesprochen und du steckst jetzt in der Zwickmühle. Steckt er denn genauso – nur andersrum – in dieser Mühle?

Die meisten Paare trennen sich

Die meisten Paare, die mit der Kinderfrage in meine Praxis kommen, trennen sich, wenn es keine einvernehmliche Lösung gibt. Kinder oder keine Kinder ist eine der wenigen echten Entweder-oder-Fragen in einer Liebesbeziehung. Es scheint auch eine tieferliegende Frage jenseits der Liebe zu sein. Von Zeit zu Zeit begleite ich Paare während einer Kinderwunschbehandlung. Oft ist es so, dass die Paare, die eben noch die nächsten 20 Jahre miteinander verbringen wollten, sich nach einem Scheitern der Behandlung trennen. Auch nach Totgeburten gibt es eine hohe Trennungsrate.

Es scheint da eine natürliche Bremse zu geben, die sagt: „Kinder sind wichtiger als die Liebe, mit dem/der geht es nicht. Trenne dich!“ Eine weitere Erscheinung ist es, dass immer wieder die Partner, die in der alten Beziehung auf keinen Fall Kinder wollten, in der nächsten nach drei Monaten glücklich schwanger sind. Sich vorzustellen, sich wegen eines Kinderwunsches zu trennen ist schwer. Aber Männer und Liebe gibt es immer. Kinder kannst du nur begrenzt bekommen. Die Endlichkeit schaut bei dir schon um die Ecke. Die Frage an dich ist: „Ist es die Liebe zu diesem Mann wert, auf eine wichtige und einmalige Erfahrung in deinem Leben für immer zu verzichten?“