Stella Assange in Berlin: Seine Kinder waren mit ihrem Vater noch nie allein

Vom dröhnenden Schweigen der Bundesregierung in Sachen Julian Assange spricht der Filmregisseur Thomas Heise am Sonntagabend in der Akademie der Künste.



Der Direktor der Sektion Film und Medienkunst der AdK hält die Laudatio auf den diesjährigen Träger des Konrad-Wolf-Preises Julian Assange. Um ihn auszeichnen zu können, ist die Akademie davon abgewichen, wie sonst eine Künstlerin, einen Künstler zu ehren.

Julian Assange, Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, erhalte die Auszeichnung dafür, dass er journalistische Aufklärung im besten Sinn geleistet habe, sagt Thomas Heise. In der AdK wird eines der bekanntesten Filmdokumente gezeigt, das dank WikiLeaks 2010 an die Öffentlichkeit kam: „Collatoral Murder- Kollateralmord“ heißt der kurze Film, der Bordvideos zweier US-Kampfhubschrauber während eines Einsatzes in Bagdad im Juni 2007 zeigt, bei dem Zivilisten, darunter zwei Journalisten, getötet und zwei Kinder verletzt wurden. Thomas Heise nennt es Kriegsverbrechen. Wir sprachen vor der Preisverleihung mit Julian Assanges Ehefrau Stella Assange, die aus London angereist ist, um ihren Mann zu vertreten.

Frau Assange, Sie sind hier, um den Konrad-Wolf-Preis für Ihren Mann Julian Assange entgegenzunehmen. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen und hat er Ihnen eine Nachricht für Berlin mitgegeben?



Ich habe ihn am Donnerstag gesehen, und er bat mich, der Jury seine Anerkennung auszusprechen. Indem man ihn würdigt, hält man seinen Fall am Leben. Das Schlimmste, das ihm passieren kann, ist, dass er in Vergessenheit gerät. Der Konrad-Wolf-Preis ist viel mehr als eine Würdigung, er bedeutet Schutz.

Julian Assange ist seit viereinhalb Jahren im Gefängnis, wie steht es mit der Aufmerksamkeit für seinen Fall?



Sie wächst. Es gibt eine globale Bewegung, die sich für Julians Freiheit einsetzt. Jeden Tag gibt es irgendwo Proteste. In seinem Heimatland Australien sind 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung für seine Freilassung. Das übt Druck auf die Regierung aus. In Italien gibt es eine Graswurzel-Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass Julian Ehrenbürger in verschiedenen Städten wird. In Neapel und Rom ist das gerade passiert. Das Europäische Parlament hat ihn letztes Jahr zu einem von drei Finalisten für den Sacharow-Preis ausgewählt. Immer mehr Menschen erkennen, was sein Fall mit Pressefreiheit zu tun hat, und dem Recht der Öffentlichkeit, die Wahrheit zu erfahren, was in Kriegszeiten besonders wichtig ist.

Emmanuele Contini Stella Assange Stella Assange, geboren 1983 in Südafrika, ist Menschenrechtsanwältin. 2011 wurde sie Teil des Anwaltsteams von Julian Assange. 2015 begannen die beiden eine Beziehung, während der Zeit, in der Assange in der Botschaft von Ecuador in politischem Asyl war, wurden ihre Kinder geboren, 2017 und 2019. Im Jahr 2022 heirateten die beiden im Belmarsh-Gefängnis.

Was kann dieser Druck bewirken?



Sein Fall ist politisch.

Das sagen Sie, die britische Justiz würde es abstreiten.



Die Justiz bewegt sich im politischen Raum, das ist ein unausgesprochenes Geheimnis. Ob der Gerichtsprozess als legitim angesehen wird, hängt davon ab, was die Öffentlichkeit darüber denkt. Deshalb konzentriert sich das Gericht vor allem auf das Verfahren selbst, den Ablauf, statt um die ihm zugrunde liegenden Prinzipien. Das ist ein Trick, und das geht nun schon seit Jahren so. In dieser Zeit haben sich Menschenrechtsgruppen detailliert mit Julians Fall beschäftigt, Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, und ihre Interpretation gelangt auch an die Öffentlichkeit. Davon hängt viel ab.

Also gibt es Hoffnung?



Absolut! Niemand kann wegdiskutieren, dass Julian mit seinem Leben bezahlt. Sieben Jahre war er in der Botschaft von Ecuador, ohne das Gebäude verlassen zu können, jetzt ist er seit viereinhalb Jahren im Gefängnis. Er hat es mit einer rachsüchtigen Macht zu tun, die die Gesetze und das Justizsystem korrumpiert, um ihn gefangenzuhalten. Es müsste einfach das Gesetz angewandt werden, damit seine willkürliche Inhaftierung endet. Julian Assange ist ein politischer Gefangener.

Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer beschreibt die Haftbedingungen von Julian Assange als Folter. Wie sind diese Bedingungen?



Nils Melzer hat Julian im Belmarsh-Gefängnis besucht. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien, es ist als britisches Guantanamo Bay bekannt. Er ist täglich 22, 23 Stunden lang in seiner Zelle, hat keinen Internet-Zugang. Nach einem Jahr hat man ihm ein Laptop gegeben, damit er seinen Prozess vorbereiten kann. Ein Laptop ohne Textverarbeitungsprogramm. Man kann damit PDFs lesen, aber er kann zum Beispiel keine Notizen für seine Anwälte machen. Wie soll er sich so verteidigen? Die Art, wie man ihn behandelt, ist grausam, sie ist entmenschlichend. Kaum jemand ist so lange in Belmarsh wie Julian. In seinem Flügel ist er derjenige, der dort am längsten ist. Die anderen sind längst verlegt oder entlassen worden. Wenn wir telefonieren, wird das Gespräch nach zehn Minuten unterbrochen.

Wie oft können Sie ihn besuchen?



Ein oder zweimal pro Woche für eineinviertel oder eineinhalb Stunden. Wir sitzen auf einer Seite, er auf der anderen.

Wir – meinen Sie damit Ihre Kinder? Wie ist das für die beiden?



Sie kennen ihn nur in dieser Umgebung, diese große Halle, in der ungefähr 40 Inhaftierte mit ihren Freunden und Familienangehörigen sitzen. Es ist unheimlich laut. Sie waren noch nie mit ihrem Vater allein. Sie müssen die ganze Zeit sitzen bleiben, er kann ihnen vorlesen, sie dürfen auf seinem Schoß sitzen. Ich kann über den Tisch seine Hand halten. Überall sind Kameras, Wachpersonal, alles wird aufgenommen. Er ist nicht einmal verurteilt, aber er ist dort schon länger als mancher gewalttätige Verbrecher. Die sitzen ihre Strafe ab und werden entlassen, aber Julian ist immer noch dort.

Warum liefert ihn die britische Justiz nicht entweder an die USA aus oder lässt ihn frei?



Das ist eine gute Frage. Der High Court lässt ihn nicht einmal Berufung gegen die Auslieferung einlegen. Er darf seine Argumente nicht vor Gericht vortragen. Das ist absolut erstaunlich, gerade weil es Menschenrechtsorganisationen gibt, die dem Fall große Bedeutung beimessen. Es geht um Pressefreiheit, aber der High Court will das nicht hören. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen vorgeht, aber das ist einfach schockierend.

Was passiert, wenn Julian Assange an die USA ausgeliefert wird?



Wenn es eine öffentliche Anhörung gibt, und die Entscheidung fällt, ihn auszuliefern, wären wir am Ende unserer Möglichkeiten in Großbritannien. Er kann sich dann an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden.

Trotz Brexits?



Großbritannien ist eigentlich immer noch verpflichtet, diesen Gerichtshof als letzte Instanz in Menschenrechtsfragen zu akzeptieren, auch wenn die jetzige britische Regierung das per Gesetz ändern möchte. Aber angenommen, sie verletzen einfach die Regeln und liefern ihn aus, bevor irgendjemand es ihnen verbieten kann – dann würde er nach Alexandria in Virginia gebracht, das so etwas wie das Sicherheitszentrum der USA ist. Das Headquarter der CIA, das Pentagon – alles liegt in unmittelbarer Nähe. Die meisten Einwohner arbeiten für Regierungsinstitutionen. Wenn man hier eine Jury einberuft, kann man nicht verhindern, dass jemand für die Regierung arbeitet, weil so viele es tun. Julian käme in Isolationshaft, vielleicht sogar in die strengste Form, denn es geht in seinem Fall um die nationale Sicherheit.

Was ist denn die strengste Form der Isolationshaft?



In den USA sind sehr viele Gefangene in Isolationshaft, das ist dort Routine. Derzeit sind es rund 80.000. Die schlimmste Form heißt SAM, Special Administrative Measure, eine „besondere Verwaltungsmaßnahme“, die sich auf Unterbringung, Korrespondenz und Besucher bezieht. Man kann einmal im Monat 15 Minuten lang telefonieren. Besuche sind wahrscheinlich gar nicht erlaubt. Als es um seine Auslieferung ging, versicherten die USA, SAM würde nur angewendet, wenn er etwas tue, das diese Maßnahme erforderlich mache. Und das britische Gericht hat das akzeptiert.

Sollte das eintreffen: Wie kann man so leben?



Man kann es nicht. Das ist der Punkt.