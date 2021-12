In wenigen Tagen wird eine neue Kulturstaatsministerin, voraussichtlich Claudia Roth (B90/Die Grünen), ihr Amt antreten. Am Mittwoch wurde ihre Vorgängerin, Monika Grütters (CDU), als Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Preußischer Kulturbesitz verabschiedet. Also gab es eine kleine Anfrage der Berliner Zeitung beim Präsidenten der Preußen-Stiftung, Hermann Parzinger, wie es denn eigentlich um deren von Grütters machtvoll vorangetriebene innere Reform stehe.