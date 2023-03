Totdiskutiert: Wajdi Mouawads „Vögel“ in München abgesetzt

Der Versuch, eine kunstfeindliche Debatte vielleicht doch noch einzufangen, ist in München mit der Absetzung des Stückes „Die Vögel“ gescheitert. Das Metropoltheater teilte am Sonntag mit, dass es das umstrittene Stück des libanesisch-kanadischen Schriftstellers Wajdi Mouawad endgültig vom Spielplan nimmt. Grund seien die strikten Auflagen der Agentur, die die Weltrechte am Werk vertrete und die aufgrund der Ausnahmesituation in München Kürzungen oder Änderungen jeglicher Art in diesem besonderen Fall strengstens untersage, so das Theater. „Das Stück jedoch ungekürzt zu spielen, würde für uns dem Aufwand einer Neuproduktion gleichkommen, daher ist diese Vorgabe der Rechteinhaber von uns in keiner Weise leistbar.“

Ungewöhnliches Verdikt

Mit diesem ungewöhnlichen Verdikt, ist dem Schreiben der Agentur zu entnehmen, soll das Werk geschützt werden, dessen Ruf „durch ungerechtfertigte Antisemitismusvorwürfe und eine aufgeheizte Debatte in München“ beschädigt wurde. Das von der Stadt München unterstützte private Theater hatte die Inszenierung im November abgesetzt, nachdem die Jüdische Studierendenunion Deutschland und der Verband jüdischer Studenten in Bayern es kritisiert hatten. Den Anwürfen nach mache das Stück Holocaust-Relativierung sowie israelbezogenen Antisemitismus salonfähig.

Der Großvater, der zwar ein Genetiker ist, argumentiert in der Tat wissenschaftlich und vor allem politisch unhaltbar, wenn er sagt: „Wenn Traumata Spuren in den Genen hinterließen, die wir unseren Kindern vererben, glaubst du, unser Volk ließe dann heute ein anderes die Unterdrückung erleiden, die es selbst erlitten hat?“ Und die Großmutter verharmlost die Judenvernichtung, wenn sie sich im Streit wünscht, dass ihr Mann im Konzentrationslager gestorben wäre. Zur Einordnung, und um die Kritik auf den Teppich zu holen: Hierbei handelt es sich um Figurenrede, nicht um irgendwelche Meinungsäußerungen des Autors. Wir dürften weder Shakespeare noch Rosamunde Pilcher verehren, wenn wir sie für das, was ihre Figuren sagen, verantwortlich machen würden. Dennoch waren unter anderem diese beiden Stellen beanstandet worden, und der künstlerische Leiter wollte sie für die Wiederaufnahme am 26. März und die Folgevorstellungen ändern.

Aus diesem Einknicken ließe sich ein Eingeständnis folgern – und der Antisemitismusvorwurf bliebe am Stück kleben. Das aber kann der Rechteinhaber nicht stehen lassen. Dass er nun in Notwehr darauf pocht, dass in München nur noch das Originalwerk gespielt werden darf, ist vor diesem Hintergrund verständlich. Gleichwohl ist es in seiner Konsequenz tatsächlich kaum umzusetzen, denn alle Streichungen, Änderungen und Interpretationen der Ursprungsinszenierung wären ebenfalls betroffen. Gut, dass dieser Erlass nur für dieses Haus gilt und nicht für die vielen Theater in Deutschland und Europa, die das Stück spielen, ohne dass ein Shitstorm des Missverstehens ausgelöst wurde.