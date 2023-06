Lieber nicht? Neuschwansteins Nachbarn stimmen über Welterbe-Eintrag ab

Am Sonntag werden die Schwangauer in einer Bürgerbefragung darüber abstimmen, ob das Schloss Neuschwanstein in die Welterbeliste eingetragen werden darf. Dieses Ziel verfolgt man in Bayern seit einem Vierteljahrhundert. Antragstext und Managementplan sind nach vielen Gesprächsrunden und Abstimmungen fertig. Sie sollen am 30. September zur Vorprüfung bei der Unesco eingereicht werden. Aber vorher muss die Gemeinde ihre Unterstützung bekunden, das ist Bedingung und denkbar ungewiss.

An diesem Dienstag vor 137 Jahren starb im Alter von 40 Jahren Ludwig II., König von Bayern und nicht ganz geschmackssicherer wiewohl schwungvoll kalkulierender und letztlich überaus verdienstvoller Bauherr. Der frühe, legendenumrankte Wassertod im Starnberger See erschütterte die Bayern, besonders jene, bei denen er Schulden hatte. Ludwigs berühmtestes Projekt, das Schloss Neuschwanstein, wurde sechs Wochen nach der Beerdigung gegen seinen erklärten Willen für die Besichtigung durch die Öffentlichkeit freigegeben. Mit dem Eintrittspreis von zwei Mark sollte zur Bedienung ausstehender Kredite beigetragen werden. In den ersten acht Wochen kamen 18.000 Besucher.

Inzwischen schleust das Fremdenverkehrsmanagement so viele Besucher an zwei bis drei Tagen durch das Schloss und durch die seit der Steinzeit besiedelte Gemeinde Schwangau, deren acht Dörfer und Einöden gut 3000 Einwohner zählen. Obwohl alle denkbaren Maßnahmen ergriffen wurden, den jährlich über anderthalbmillionenköpfigen Touristenstrom effizient durchzuleiten, und die angebotenen Führungen ein Zeitfenster von höchstens 35 Minuten beanspruchen dürfen, kommt es zu mehrstündigen Wartezeiten an den Einlasskassen.

Atem und Dunst

Das Schloss ist laut Warnungen der Verwaltung an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Der feuchte Atem der Besuchermassen würde die wertvollen Möbel und Textilien stark belasten. Die seit 1949 für die Öffentlichkeit zugängliche Höhle von Lascaux mit den Steinzeitmalereien musste wegen der Schäden durch menschliche Ausdünstungen 1963 schon wieder geschlossen werden.

Eher, als dass ein Schwangauer Bauer einem Eintrag zustimmt, der vielleicht noch mehr Touristen anlockt, wird er sich ein Beispiel an Lascaux nehmen. Er würde sicher auch gern selbst absperren und den Schlüssel in den Alp- oder in den Schwansee schmeißen, wozwischen die Sehnsuchtskulisse so hübsch und werbewirksam aus der Märchenwelt in die Wirklichkeit herüberragt. Und schon is a Ruah.