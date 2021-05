Tel Aviv - In Tel Aviv scheint nach der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wieder ein Stück Alltag zurückzukehren. In dem historischen Stadtteil Jaffa im Süden der Metropole leben Juden und Araber seit vielen Generationen zusammen. Der Musiker Tom Betsalel lebt seit sechs Jahren dort. Für den Schlagzeuger und Pauker ist es der erste Abend, an dem er wieder länger in den Straßen seines Viertels unterwegs ist.

Berliner Zeitung: Wie haben Sie die jüngste Eskalation der Gewalt erlebt?