Parallel zur Neuordnung der geopolitischen Verhältnisse, in denen sich Mittel-Osteuropa als Region mit geteilten Interessen über parteipolitische und ideologische Grenzen hinweg zu entdecken beginnt, vollzieht sich derzeit auch eine Neuordnung im Verhältnis der europäischen Öffentlichkeiten zueinander. Doch in Deutschland und Westeuropa scheint man gegenwärtig mit keinen dieser Entwicklungen Schritt zu halten. Die schiere Trägheit der Öffentlichkeit – insbesondere ihres linken Teils – droht aber nicht weniger folgenreich zu werden.

Jene Öffentlichkeit ist herausgefordert: durch die Präsenz bisher kaum gehörter Stimmen, mit denen offenbar umso schwerer umzugehen fällt, desto kenntnisreicher sie etablierte Begriffe verwenden, welche sich in den letzten Jahren zunehmend Geltung im Westen verschafften. Seit dem 24. Februar ist in den Sozialen Medien, bei Gesprächsveranstaltungen oder Kundgebungen häufiger die Rede vom „russischen Kolonialismus“ oder auch vom Bedürfnis der „Dekolonisierung“ in Bezug auf das Verhältnis zwischen Russland und seinen Nachbarnationen.

In Twitter-„Spaces“ finden sich etwa ukrainische Aktivisten – darunter viele Expats –, um sowohl von ihren Kriegserfahrungen, Ängsten, Sorgen und ihrer Ohnmacht zu erzählen, als auch halbimprovisierte Vorträge zur Geschichte der ukrainischen Kultur und Nation zu halten sowie zu deren Unterdrückung und den Freiheitskämpfen. Hier teilen sie ihr mit Begriffen aus Geschichtswissenschaft und Soziologie unterfüttertes Wissen über das eigene Land.

Auf Twitter werden Westler zum Lernen aufgefordert

In solchen Gesprächsformaten, zu denen man sich aus aller Welt zuschalten kann, gilt das privilegierte Rederecht nach Maßgabe der eigenen Betroffenheit: Es wird darum gebeten, dass vor allem jene sich melden, die ukrainischer Herkunft sind. Die also von ihren Erfahrungen als Opfer russischen Imperialismus – auch einer dieser Begriffe, an deren Abwandlung man sich hier in Deutschland noch nicht so recht gewöhnen will – erzählen wollen. Westliche Zuhörer sind dabei vor allem aufgefordert, Fragen zu stellen – und zu lernen.

Solche Strategien zur Neustrukturierung von Diskursräumen sind hier – im „Westen“ – schon länger eingeübt. Die Rede von der „Dekolonisierung“ ist hierzulande in zahlreichen Debatten über Raubkunst, in der Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte sowie im gegenwärtigen Verhältnis zum globalen Süden wohlbekannt. Und dennoch kann man den Eindruck gewinnen, dass die von ukrainischen Beiträgen gezogenen Parallelen – die Entlehnung des Vokabulars erfolgt aus linken und antirassistischen Debatten – hier nicht uneingeschränkt begrüßt würden.

Der Schulterschluss der Marginalisierten jedenfalls, sowie die Verschränkung ihrer Anliegen bleibt dabei jedoch aus. Die Sprachlosigkeit eines Teils jener Akteure, die im Umgang mit der Denkfigur der „Dekolonialisierung“ in den letzten Jahren gesellschaftliche Reflexionsprozesse in Gang gesetzt haben, kann durchaus als respektvolle Geste verstanden werden. Als augenblickliche Zurücknahme: Nun sind die Ukrainer dran, jetzt sind sie betroffen.

Vergleiche werden derzeit rigide sanktioniert

Hinter den Reaktionen in Teilen der linken Öffentlichkeit aber auch in der sogenannten „Mitte“ des Debattenspektrums auf den Krieg darf man ein größeres Unbehagen vermuten. In Italien etwa luden die Bilder panzerabschleppender Traktoren und ukrainischer Zivilisten, die russische Militärfahrzeuge kapern, zum Vergleich mit dem italienischen Widerstandskampf in den Alpendörfern gegen die Nazis ein.

Auf linken Blogs sowie in der Zeitung „Il Fatto Quotidiano“ wurden derlei Analogien jedoch als Affront verstanden. Die Philosophin Donatella Di Cesare bezeichnete jeden Vergleich der Ukrainer mit italienischen Partisanen als Beleidung des Andenkens letzterer – und betrachtet diesen Analogieschluss seitdem als rhetorische Komponente einer „bellizistischen Ideologie“ des Westens. Der Partisanenvergleich zeigt, dass der Erfindungsreichtum der anonymen Menge, so er denn nicht durch ein öffentliches Ächtungsregime sanktioniert wird, manchmal doch einfühlsam ist. Und dass das rigide Durchsetzen der Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen Vergleichen, das jüngst in einem anderen Zusammenhang etwa noch den Begriff der „Apartheid“ betraf, doch immer ein recht partikulares Geschäft ist.

Was Teile der Öffentlichkeit als Angriff auf die Erinnerungskultur und als unrechtmäßige Vermengung unterscheidender Sachverhalte empfinden, findet umso bereitwilliger Eingang in den Mainstream: Medien, die bisher höchst selten durch die Beschäftigung mit „Dekolonisierung“ aufgefallen sind, fällt es plötzlich nicht mehr schwer, vom „kolonialen Blick“ auf Osteuropa zu sprechen. Die Analyse ist damit zwar nicht weniger zutreffend, sie wirft jedoch Fragen auf hinsichtlich der Transferkompetenz jener Zirkel, zu deren ureigenster Expertise die Beschäftigung mit „kolonialen Blicken“ gehört.

Jahrzehntelange Missachtung des Ostens seitens des Westens

Was sich dieser Tage verstärkt, ist die Diskursbarriere zwischen dem Westen und Mittelosteuropa. Eine Barriere, die freilich schon lange vor diesem Krieg deutlich wurde: So sind etwa die parteipolitischen Verbindungen zwischen der deutschen Linken sowie der SPD und möglichen Partnern in Polen oder im Baltikum im Westen oft kaum der Rede wert. Die jahrzehntelange Missachtung seitens des Westens äußert sich gerade auch in den Klagen linker ukrainischer Intellektueller über die – nunmehr meist vergangenen – Sympathien linker Gruppen und Stiftungen in Deutschland für die Separatisten-Bewegungen im Donbass und für deren romantische Verklärung. Hier hat sich eine Bitterkeit festgesetzt, die so schnell nicht wieder zu vertreiben sein wird.

Dabei gäbe es im Austausch tatsächlich einiges voneinander zu lernen – gegenwärtig besonders von der osteuropäischen Linken, die sich vor dem Hintergrund der Erfahrung von Parteidiktaturen und einer Neufindung in der Nachwendezeit eine Elastizität des Denkens erworben hat, welche sie vor Rückfällen in Denkmuster des Kalten Krieges bewahrt. Ganz im Unterschied zu den Westlinken.

Allein die Beschäftigung mit der geteilten Geschichte linker Tradition könnte hier Vorarbeit leisten und an eine geradezu marxistische Sympathie und Fürsprache von Befreiungskämpfen und Widerstandsbewegungen erinnern, die mit dem gegenwärtigen Verteidigungskrieg der Ukraine vielleicht mehr verbindet als trennt.

Bis dieser Austausch allerdings nachgeholt ist, wird die wiederkehrende Kritik an nationalistischen Anteilen der ukrainischen Erinnerung, die im Westen gerade besonders leidenschaftlich betrieben wird, nichts weiter sein als die Simulation eines geteilten Debattenraums, der erst zu schaffen wäre. Wie unbeholfen diese Aufgabe im Westen derzeit angegangen wird, mag als Indiz dafür herhalten, wie weit entfernt wir von einer bloß europäischen Öffentlichkeit heute noch immer sind.