Wo warst du, als der Krieg ausbrach? Vor dem Fernseher oder schon im Bett? Welcher Tag zählt eigentlich? Der Angriff russischer Truppen auf die Ukraine begann in den Morgenstunden des 24. Februar, dann dürften die Hochzeitspaare vom 22.2.22 noch ihr unschuldiges Datum behalten. Aber da ließ doch Wladimir Putin diese Rede verbreiten, in der er die Ukraine auf eine fixe Idee Lenins reduzierte. Auf die Bolschewiki geht nur die Gründung der Ukrainischen Sowjetrepublik als Teil der UdSSR zurück, nicht das Land selbst. Wenn dessen Grenzen vom russischen Präsidenten angezweifelt werden, beginnt das große Zittern jetzt auch in Moldau, Georgien und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Diese Rede weckte nicht nur Ängste in der Ukraine, sondern in Europa.

Es sind jetzt Tage, da die politischen Nachrichten in der Zeitung veraltet sind. Da man nachts mit der Sorge ins Bett geht, Entscheidendes zu verpassen. Am Mittwochabend noch saßen die Analysten in den Studios und versuchten Putins Denken zu deuten, am Donnerstagmorgen klingen ihre schlauen Sätze gestrig. Um 1.09 Uhr berichtete die „Tagesschau“ online, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich an die Bürger seines nördlichen Nachbarlandes, warnte in einer Videobotschaft vor dem Beginn eines großen Krieges auf dem europäischen Kontinent. „Wollen die Russen Krieg? Die Antwort hängt nur von Ihnen ab, den Bürgern der Russischen Föderation!“, sagte er auf Russisch.

„Хотят ли русские войны? – Meinst du, die Russen wollen Krieg“, fragte der Dichter Jewgeni Jewtuschenko 1961. Wer in der DDR aufgewachsen ist, kennt das Gedicht vom Lesen, hat es gehört auch in der Vertonung, vielleicht lernen müssen oder freiwillig gelernt. Es geriet in Vergessenheit mit dem Ende der Sowjetunion Anfang der Neunzigerjahre, mit Jelzins Schwäche. Jewtuschenko (1932–2017) fordert auf, „weil er selbst nicht sprechen kann“, sich bei dem Sohn des toten Soldaten zu erkundigen. „Nicht nur fürs eigne Vaterland/ starb der Soldat im Weltenbrand./ Nein, dass auf Erden jedermann/ sein Leben endlich leben kann.“ Es sehe das „Haar der Mütter grau“, sagt das lyrische Ich, „und frag auch bitte meine Frau,/ dann weißt du, wo die Antwort liegt:/ Meinst du, die Russen wollen Krieg?“

Die Nacht vor dem Fernseher

Die Russen als einheitliche Masse gibt es so wenig, wie alle Deutschen dasselbe denken würden: Der Kriegsausbruch hängt doch den Russen an, verantwortlich ist ihr Präsident, der entschied, es sei genug gefragt und geredet worden. Die Ukrainer sind auch keine homogene Gesellschaft, das russische Fernsehen fand Demonstranten, die sich die Fahne des großen Nachbarn an die Autos steckten. Doch die Mehrheit der Bürger der Ukraine ist jetzt in Angst versetzt. Die Morgennachrichten wechseln so schnell, dass viele Portale Live-Ticker eingerichtet haben. Man kann den 24. Februar 2022 vor Bildschirmen verbringen, und nichts wird am Tag darauf besser sein. In Kiew, zwei Flugstunden von Berlin entfernt, sind Explosionen zu hören, Panzer rollen über die Grenzen.

Wie es war, in der Nachkriegszeit aufzuwachsen, fragte meine Tochter einmal. Da wurde mir bewusst, wie kurz bei meiner Geburt der Abstand zum Ende des Zweiten Weltkriegs war, kürzer als jetzt zum Ende der DDR. Ich hatte Angst vor Pershing-II-Raketen, als die USA und die Sowjetunion sich im Wettrüsten überboten, vor jeglichem Krieg in diesem geografischen Zwischenbereich, dem geteilten Land mitten in Europa. Beim Atomangriff solle man sich eine Aktentasche über den Kopf legen, lautete einer der lächerlichen Hinweise im Wehrkunde-Unterricht der 10. Klasse.

Swetlana Alexijewitsch fragte die Soldaten

Meinst du, die Russen wollen Krieg? Das Gedicht will ein Nein als Antwort. Aber war nicht die sowjetische Armee nach Afghanistan gezogen, dorthin gerufen, wie es hieß? Was das für ein Krieg war, führte Swetlana Alexijewitsch mit ihrem Buch „Zinkjungen“ 1991 vor Augen. Die Literaturnobelpreisträgerin hat das gemacht, was Jewtuschenko empfahl, sie sprach mit den Soldaten, mit ihren Ehefrauen und Müttern, denen das öffentliche Reden verboten war. Alexijewitschs Buch „Secondhand-Zeit“, 2013 erschienen, geht weiter, es versammelt die Stimmen von Menschen, die von der Sowjetunion geprägt waren. Solche, die das einfache Leben schätzten, und andere, für die Kommunismus „Terror, Gulag, Käfig“ bedeutete. Alle blickten besorgt nach vorn, weil nicht klar war, wohin der russische Kapitalismus sich entwickeln würde. „Das Leben ist besser geworden, aber widerwärtiger“, sagt einer in diesem aus Hunderten Interviews montierten Buch.

Es gibt noch immer Kommentatoren, die darum bitten, den russischen Präsidenten zu verstehen. Kränkungen durch den Westen hätten ihn geprägt. Mag sein. Persönliche Verletzungen trüben Freundschaften. Aber es geht hier nicht um Putin oder Biden, Selenskyi oder Scholz. Es geht um die Ukrainer und die Russen und den Frieden in der Welt. Der Russe Putin hat sich für den Krieg entschieden.