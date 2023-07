Der Regisseur und Schaubühnen-Intendant Thomas Ostermeier ist hochdekorierter Frankreich-Experte. Er inszeniert in Frankreich, war Artiste Associé des Festivals in Avignon und war 2010 bis 2018 Präsident des Deutsch-Französischen Kulturrats. Momentan weilt er in Aix en Provence, wo am Dienstag seine Inszenierung von Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ Premiere feiert, das Stück zur Stunde.