Berlin - Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Am Wochenende wurde in verschiedenen Medien vor „Gänsebratenknappheit“ zur Weihnachtszeit gewarnt. Ein Marktbeobachter sagte der Welt am Sonntag: „Der Markt für Wassergeflügel ist zu Weihnachten wohl leergefegt“. Vor allem „frische Gänse“ seien knapp, so ein Einkäufer zu dem Blatt. Man habe mit einem Preisanstieg zu rechnen: Inländische Gänse sollen 20 Prozent teurer werden, importierte bis zu 40 Prozent. Grund ist wohl die Vogelgrippe.