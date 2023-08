Verhaltensfrage: Darf ich über „die da oben“ meckern?

Zur Elite unserer Mediengesellschaft gehört auch der hier schreibende Verhaltenskolumnist Ihres Vertrauens, von dem Sie Orientierung sowie Ratschläge und gegebenenfalls Gnade oder eben Strafe erwarten.

Und an den Sie sich wenden können, wenn Sie sich mal beschweren wollen, egal worüber, oder irgendjemanden brauchen, den Sie für Ihre Situation verantwortlich machen können, auch wenn Sie vermutlich ahnen, dass seine Gestaltungsfreiheit nicht alle Parameter Ihres Schicksals auspegeln kann.

Wie auch immer, ich werde mein Bestes geben und verlange nicht viel dafür außer eben ein bisschen Unterordnung hier, ein wenig Unterwerfung da und das Recht der ersten Nacht. Habe ich was vergessen? Ach ja, die über mir.

Wir dürfen jedenfalls nicht die Entlastungsfunktion unterschätzen, die strenge Hierarchien für diejenigen bieten, die einfach das machen müssen/dürfen, was man ihnen befiehlt/vorschlägt. Mir zum Beispiel wurde gesagt, dass ich alle zwei Wochen eine Verhaltensfrage zu liefern habe, Antwort egal, Hauptsache 3400 Zeichen. Sofort prickelt das wohlige Gefühl der Pflichterfüllung durch meine Adern, frisches Blut heizt die vom steten Gebrauch glatt geschliffenen Hirnareale an und kühlt jene Systeme angenehm herunter, die emotionale Widerworte produzieren könnten. Schweigt, ihr selbstdenkenden Hirnzellen, tut ihr anderen, was man euch sagt. Und schon brummen die niederfrequenten Formulieraggregate im Hirnkasten und klickern die Worte nur so heraus.

Moment, da fiept was. Wie bitte? Freiheit? Oh, das Wort passt eigentlich nicht hierher. Aber wo es nun schon einmal hier steht, stolpern wir mal drüber und sind wieder bei der Verhaltensfrage. Wer meckert, drückt seine Unzufriedenheit aus, aber zugleich auch, dass er mitnichten gewillt ist, auch nur einen kleinen konstruktiven Beitrag zu leisten zu dem von ihm diagnostizierten Problem. Er sieht es noch nicht einmal für nötig an, dieses Problem klar und erst recht nicht differenziert und in Abhängigkeit zu der eigenen Interessenlage zu benennen, geschweige denn zu referieren.

Scheiß Osten!

Vor nicht wenigen Jahren, sagen wir 34, führte ein jeder in diesem Teil des Landes, egal woran er litt oder wie ihm geschah, eine Formel im Munde: „Scheiß Osten!“ Denn wider die gängige Überlieferung muss klargestellt werden: Meckern durfte man. Man musste nur aufpassen, dass es keiner von denen da oben hört. Da hieß das dann Eingabe oder noch besser: Neuerervorschlag.

„Scheiß Osten“ steht nun nicht mehr zu Gebote, weil es zwar den Osten noch gibt, aber nur noch als außerhalb jeder Kritik stehende Himmelsrichtung ohne dazugehöriges eigenständiges Staatswesen. Die Leute sind zwar teilweise noch dieselben, aber nun gehören sie nicht mehr einer Gesellschaft an, die von der Diktatur des Proletariats durch eine Übergangszeit zur Utopie geführt wird, in der es kein Oben und Unten und keine gegenseitige Abhängigkeit mehr gibt, sondern jeder nach seinen Bedürfnissen lebt.

Wie gesagt, alles überwunden. Aber meckern will man natürlich auch weiterhin. Da trifft es sich gut, dass auch in der hergebrachten bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die wieder in Geltung gebracht wurde, die Macht ungleich verteilt ist. Nun kann man es sich sogar selbst aussuchen, ob man in Gestaltungsräume strebt oder einfach in der Nische bleibt und sich dem Genuss des allgemeinen Abkotzens hingibt. Schlechte Laune inbegriffen. Wie wär’s mit „scheiß System“?