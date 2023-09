Verhaltensfrage: Darf ich mich freuen, wenn ich gewinne, oder bin ich dann ein Faschist?

Wir spielen „Mensch ärgere dich nicht“, meine Schwester hat eine Fünf, ich stehe fünf Felder vor ihr, kurz vor dem Loch. Sie hätte alles würfeln dürfen, aber keine Fünf. Ich bin vier, sie ist sechs Jahre alt. Ihre Hand schwebt über dem Brett, sie guckt mich an, bohrend. Ich versteinere, glaube, mir nichts anmerken zu lassen, während sich mein Gesicht erst rötet, dann bläut, weil ich die Luft anhalte. Und kurz bevor ich platze, greift sie zur richtigen Figur, zählt mit Betonung, eins, zwei, drei, vier, macht eine Kunstpause, und – arhararaharhharrch! – fünf.

Sie schnipst mich vom Brett, alle Hoffnung stirbt, die Tür zur Welt fällt ins Schloss, ich bin ausgesperrt, ein Schmerz fährt durch meine Seele. Ich schaue zum Vater, der lacht mit meiner Schwester, ein bisschen ängstlich er, sehr glücklich sie. Und dann kommt die Wut. Ich brülle und fege das Brett vom Tisch. Tränen steigen mir in die Augen, ich bin ein Nichts, nein, weniger, eine Heulsuse, Dreck.

Ich renne aus dem Zimmer, warte kurz, mit der Klinke in der Hand, auf die Warnung meines Vaters: „Wehe, du schmeißt die Tür!“ – und schmeiße die Tür. Die Wut ist mit ins Kinderzimmer gekommen, ich muss zerstören, es muss wehtun. Ich greife zu meiner Spielzeugtankstelle, zweistöckig, mit Zapfsäule, Hebebühne und Matchbox-Autos, ich hebe sie in die Luft und zerschmettere sie auf dem Boden, Sperrholz splittert, Autos überschlagen sich in Zeitlupe, ein bisschen wundere ich mich, dass keine Explosion erfolgt, die Entsetzensschreie trage ich selbst bei. Sterbt! Es ist mir egal, ihr habt es verdient.

Bis ich mich zu dem friedlichen und ausgeglichenen Charakter (Haha, Anm. der Redaktion) entwickelt habe, als der ich im Kollegen- und Freundeskreis bekannt bin, ging noch so einiges zu Bruch und rieselte noch so mancher lose Putz aus der Türzarge. Meine Schwester und alle anderen, denen ich im Affekt Blutrache geschworen habe, leben und erfreuen sich bester Gesundheit. Die Pein, die mich ergriffen hat, wenn ich verlor, wurzelte in dem Unvermögen, das Ergebnis meiner Bemühungen (zumal bei Glücksspielen) von mir selbst zu trennen. Wenn ich verlor, war ich nichts wert. Wehe, jemand honorierte die Mühe, die ich mir gegeben hatte. Welch ein Hohn und welch ein schaler Trost! Wenn ich allerdings gewann, dann schwoll mein stolzes Herz.

Für alle reicht es nicht?

Beim Sport, bei der Arbeit, in der Schule kann man nicht ganz leugnen, dass die erzielten Ergebnisse mit der aufgebrachten Mühe zusammenhängen. Man spricht von Leistung und hat einen zentralen Begriff für das Werteprinzip, nach dem unsere Gesellschaft funktioniert. Wir bewegen uns in einem Geflecht aus Konkurrenz und Wettkampf, gefordert werden Leistungsbereitschaft und Siegeswille. Dieses Prinzip funktioniert nur, wenn man den Gedanken zugrunde legt, dass es für alle nicht reicht und dass die, die sich mehr anstrengen, auch mehr verdienen. Wenn man diese Denkweise in ihrer Nacktheit anwendet, landet man im Faschismus, der den Individuen einer Gesellschaft entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit einen Wert beimisst. Letztlich ein barbarisches Prinzip, denn es funktioniert mit derselben Grausamkeit und Erbarmungslosigkeit wie die Evolution.

Vielleicht kommt genau daher, also aus den tiefen animalischen Schichten der Seele, diese Verzweiflung beim Verlieren und die Freude am Gewinnen. Eigentlich sollte man sich bis zur Einschulung so weit entwickelt haben, dass man die Prinzipien von Empathie und Solidarität verstanden hat. Das Leistungsprinzip ist nur etwas für Leute, die den Aufwand scheuen, ihre Emotionen zu reflektieren. Also für Denkfaulpelze.