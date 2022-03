In den letzten Jahren ist die Angst zurückgekommen. Natürlich war sie nie ganz weg, sie begleitet uns, seit wir denken können. Doch schien sie kleiner geworden, uns mehr aus der Ferne zuzuwinken. Heute können wir feststellen: Sie ist wieder da, ganz nah.

Zunächst ist das, was wir Angst nennen, eine überaus sinnvolle Einrichtung des Lebens. Ohne Angst vor herabstürzenden Steinen, Blitzen oder Raubtieren wäre keine Spezies besonders weit gekommen. Wir aktivieren dadurch einfache, robust funktionierende Hormonsysteme, die uns zum Kämpfen oder Weglaufen befähigen, während unsere Fähigkeiten zum Ausruhen oder Verdauen massiv herabgesetzt werden. Muskelspannung, Atem- und Herzfrequenz steigen, das Immun- und das Verdauungssystem fahren runter.

Die Kehrseite ist Schlafdefizit

Alle Tierarten haben solche Systeme, wir Menschen unterscheiden uns von den meisten darin, dass wir solche Reaktionen auch auf abstrakte Bedrohungen entwickeln können. Eigentlich ist es eine große Errungenschaft, dass wir Probleme antizipieren können, denn auf dieser Grundlage können wir auch die Zukunft durch Gesetze, Regeln und Verträge gestalten. Kehrseite dieser Errungenschaft ist, dass wir Schlaf über abstrakte Bedrohungen verlieren können, auch wenn unser Schlafdefizit keinerlei Beitrag zur Lösung der Problematik darstellt.

Die Angst ist eine natürliche Reaktion auf das Neue, Ungewohnte. Wir alle schlafen schlechter in einer neuen Umgebung, registrieren aufmerksam die unbekannten Geräusche, wachen leichter auf. Nach und nach lernen wir die neue Umgebung kennen und gewöhnen uns an sie. In dieser Zeit erlernen wir, gewöhnliche Ereignisse in unserer neuen Umgebung von ungewöhnlichen zu unterscheiden. Diese Prozesse sind Voraussetzung für unsere Anpassung an neue Lebensumstände in jeder Hinsicht.

Die Corona-Pandemie war für uns alle eine große Belastung. Selbstverständlich zuerst für die, die schwer daran erkrankten, die daran starben, die nahe Menschen verloren. Aber auch der Rest von uns fühlte sich schwer belastet durch die Pandemie. Nichts war mehr wie vorher, überall war der Wunsch zu vernehmen, das Leben möge wieder so wie vorher sein. Dank der Impfungen und sonstigen Maßnahmen blieb statistisch gesehen zum Glück für die meisten die Angst das größte direkte Problem in Verbindung mit der Pandemie.

Markus Wächter/Waechter Schriftsteller und Psychiater Jakob Hein ist 1971 als Sohn des Schriftstellers Christoph Hein und der Filmregisseurin Christiane Hein in Leipzig geboren, studierte Medizin in Berlin, Stockholm und Boston.



Ab 1998 war er Arzt, ab 2005 Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in der Charité. Seit 2011 ist er niedergelassener Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin-Kreuzberg.



Daneben betätigt sich Hein als Schriftsteller und Lesebühnenstar. Zuletzt erschien „Hypochonder leben länger und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis“ bei Galiani, Berlin.

Als wir gerade etwas Hoffnung schöpfen und uns auf eine sorgenfreie warme Zeit freuen wollten, gefiel es Wladimir Putin, mit einer riesigen Armee ein Nachbarland zu überfallen. Die Opfer sind natürlich zunächst die Menschen in der Ukraine, die getötet wurden, ihre Heimat verloren, fliehen mussten, und natürlich auch die armen Menschen, die für den Diktator Putin ihr Leben oder ihre Angehörigen verlieren mussten. Aber auch der Rest Europas ist schwer besorgt und voller Angst. Menschen diskutieren ernsthaft Auswanderungsszenarien (Wo genau ist „weit weg“? Wie komme ich da hin? Und kann ich da leben?), der Morgen beginnt mit einem angstvollen Blick auf das Handy und der Hoffnung, dass die Nachrichtenlage in der Nacht nicht erneut eskaliert ist. Wir alle hoffen, dass die Aufnahme geflüchteter Menschen, unsere Solidarität mit der Ukraine und unsere Angst die einzigen direkten Folgen dieses Krieges für uns bleiben werden.

Hätten wir uns unsere Aufregung nicht sparen können? Wenn doch die meisten von uns Corona und den Ukraine-Krieg überleben, warum dann unsere Angst? Könnten wir nicht einfach weiterleben „wie bisher“? Nun, alle Expertinnen und Experten zu den Themen stimmen darin überein, dass die Antwort Nein lautet. Auch wenn wir es empörend finden, dass ein hirnloses Virus oder ein gewaltorientierter Russe so starken Einfluss auf unser Leben nehmen, müssen wir es doch akzeptieren. Zuerst leugnen wir die Bedrohung, dann versuchen wir, die Kontrolle darüber zu erlangen, und schließlich schaffen wir es hoffentlich, die neue Lage in unser Leben zu integrieren. Denn so bedauerlich es ist: Es gibt unser altes Leben nicht mehr. Wir werden noch sehr lange mit dem Coronavirus leben müssen, unseren Impfschutz möglichst regelmäßig aktualisieren und auch allgemein damit umzugehen lernen, dass eine weltweite Mobilität von Menschen auch zu einer weltweiten Mobilität für unsere mikrobiellen Mitbewohner führt.

Ebenso müssen wir lernen, dass Autokratien und Diktaturen nicht einfach Entwicklungsstufen von Staaten sind, die sich früher oder später zu pluralistischen Demokratien entwickeln. Nein, diese Staatsformen sehen Demokratien nach westlichem Vorbild als ihre Feinde an, einschließlich aller damit verbundenen Konsequenzen. Die westliche Vorstellung, die Welt möge am demokratischen Wesen genesen, stellt sich schlicht als falsch heraus. Sehr viele Dinge werden sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ändern, und wir alle werden uns an diese neue Weltlage gewöhnen müssen und hoffentlich mit ihr umzugehen lernen.

Es ist leicht, Expertinnen und Experten zu finden, die das schon länger gesagt hatten. China steckt Millionen von Menschen in „Umerziehungslager“ und die Welt feiert dort die Olympischen Spiele. Pro Spiel der geplanten Fußballweltmeisterschaft in Katar starben bisher mindestens 234 Menschen. Und wir alle erinnern uns natürlich an die Olympischen Spiele in Sotschi kurz vor der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Es war sicher auch die schulterzuckende Empörung des Westens über die Krim, die Putin dazu ermutigte, die Grenzen noch weiter zu testen. Es ist gut, dass dieser Versuch immerhin jetzt an sein Ende gekommen zu sein scheint. Die große Dringlichkeit, mit der Polen und die baltischen Staaten stets in die Nato drängten, wird jetzt von Putin zu einer vollständig nachvollziehbaren Erwägung gemacht.

Wir sind also aufgewacht in einer neuen Welt und unser Wecker war die Angst. Sie ist keine besonders angenehme Ratgeberin und ohne ihre Schwester Hoffnung praktisch kaum auszuhalten. Aber wir müssen doch zugeben, dass es sich lohnt, immer wieder auch ihre Ideen zu einem Teil unseres Lebens werden zu lassen.